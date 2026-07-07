به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجتالاسلام محمدتقی سیفایی روز سه شنبه ۱۶ تیرماه اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، کاروان «حبلالله» با حضور ۵۰۰ نفر از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در این آیین معنوی و ملی سازماندهی شده و بهزودی راهی مشهد خواهد شد.
مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهلسنت استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این کاروان با هدف حضور در مراسم تشییع و تجدید پیمان با آرمانهای رهبر شهید تشکیل شده است، افزود: علمای اهلسنت استان با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای امام شهید، از سالها مجاهدت، دلسوزی و خدمات ایشان به امت اسلامی، ملت ایران و مردم مؤمن سیستان و بلوچستان قدردانی خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد: حضور علمای اهلسنت در این مراسم، جلوهای از وحدت اسلامی، همدلی و انسجام ملی است و پیام روشنی از همبستگی مردم ایران در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و تجلیل از شخصیتهای اثرگذار و خدمتگزار نظام به همراه خواهد داشت.
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