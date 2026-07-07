۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶

کاروان ۵۰۰ نفره علمای اهل‌سنت عازم مراسم تشییع رهبر شهید می‌شود

کاروان ۵۰۰ نفره علمای اهل‌سنت عازم مراسم تشییع رهبر شهید می‌شود

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان از اعزام ۵۰۰ نفر از علمای اهل سنت استان به مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام محمدتقی سیفایی روز سه شنبه ۱۶ تیرماه اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، کاروان «حبل‌الله» با حضور ۵۰۰ نفر از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در این آیین معنوی و ملی سازماندهی شده و به‌زودی راهی مشهد خواهد شد.

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این کاروان با هدف حضور در مراسم تشییع و تجدید پیمان با آرمان‌های رهبر شهید تشکیل شده است، افزود: علمای اهل‌سنت استان با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای امام شهید، از سال‌ها مجاهدت، دلسوزی و خدمات ایشان به امت اسلامی، ملت ایران و مردم مؤمن سیستان و بلوچستان قدردانی خواهند کرد.

او خاطرنشان کرد: حضور علمای اهل‌سنت در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت اسلامی، همدلی و انسجام ملی است و پیام روشنی از همبستگی مردم ایران در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و تجلیل از شخصیت‌های اثرگذار و خدمتگزار نظام به همراه خواهد داشت.

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کد خبر 1405041601069
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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