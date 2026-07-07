اجرای مصوبات سفر رهبر شهید، کلید طلایی توسعه سیستان و بلوچستان است

محمدانور بجارزهی روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه به تبیین ابعاد شخصیتی، مدیریتی و رهبری رهبر شهید انقلاب، نقش هدایت‌های راهبردی ایشان در عبور کشور از مقاطع حساس، جایگاه وحدت ملی، ضرورت ساده‌زیستی و مردمی بودن مسئولان، توجه به جوانان، پیشرفت علمی و اقتصادی کشور و همچنین نگاه ویژه رهبر شهید معظم انقلاب به توسعه سیستان و بلوچستان پرداخت.

نماینده مردم شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود در دیدار مردم سیستان و بلوچستان با این یار سفر کرده، از تأکید رهبر شهید معظم انقلاب بر ضرورت اجرای کامل مصوبات سفر به این استان و آثار آن در رفع محرومیت‌ها سخن گفت و رهنمودهای ایشان را نقشه راهی برای توسعه متوازن، تقویت انسجام ملی و پیشرفت کشور دانست.

او با اشاره به حضور گسترده مردم از سراسر کشور در آیین وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: شهادت ایشان باید به فرصتی برای افزایش تلاش، ارتقای مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی مضاعف به مردم تبدیل شود.

بجارزهی افزود: توفیق داشتم در دیدار مردم سیستان و بلوچستان با رهبر معظم انقلاب حضور داشته باشم. آنچه بیش از همه برای من ماندگار شد، اشراف کامل و دقیق ایشان بر مسائل، ظرفیت‌ها و عقب ماندگی‌های استان بود. رهبر شهید با نگاهی عمیق به مسائل سیستان و بلوچستان، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه این استان تأکید کردند.

او ادامه داد: ایشان در آن دیدار به صراحت فرمودند که اگر مصوبات سفر تاریخی خود به سیستان و بلوچستان در دهه ۱۳۸۰ از سوی دولت‌های مختلف به طور کامل اجرایی و پیگیری می‌شد، امروز استان در بسیاری از شاخص‌های توسعه، زیرساخت‌های عمرانی، راه، آب، بهداشت، آموزش، اشتغال و سرمایه‌گذاری در جایگاه بسیار بالاتری قرار داشت.

به گفته بجارزهی، این سخن نشان می‌دهد که نگاه رهبر معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان، نگاهی راهبردی، توسعه‌محور و مبتنی بر رفع محرومیت است. ایشان همواره بر استفاده از ظرفیت‌های عظیم این استان در حوزه سواحل مکران، تجارت، ترانزیت، کشاورزی، معادن و سرمایه انسانی تأکید داشته‌ و معتقد بودند توسعه سیستان و بلوچستان، بخشی از توسعه ملی کشور است.

نماینده مردم چابهار تاکید کرد: به اعتقاد من، امروز وظیفه همه مسئولان این است که با جدیت، آن رهنمودها و مصوبات را دنبال کنند تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان جبران شود و مردم نجیب و صبور سیستان و بلوچستان از ثمرات توسعه متوازن بهره‌مند شوند.

بجارزهی تصریح کرد: جایگاه رهبر شهید معظم انقلاب در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها یک جایگاه مدیریتی نیست، بلکه محور وحدت، انسجام ملی و هدایت کلان کشور است. در مقاطع حساس، تدابیر و رهنمودهای ایشان موجب شده کشور از بحران‌های پیچیده با کمترین آسیب عبور کند و ثبات، امنیت و انسجام ملی حفظ شود.

او خاطرنشان کرد: ساده‌زیستی و دوری از تجمل، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. هر اندازه مسئولان زندگی خود را به مردم نزدیک‌تر کنند، سرمایه اجتماعی نظام تقویت می‌شود. مردم زمانی مسئولان را همراه خود می‌دانند که صداقت، سلامت مالی، پاکدستی و پرهیز از اشرافی‌گری را در رفتار آنان ببینند. این نگاه، یکی از مهم‌ترین درس‌های مدیریتی رهبر شهید معظم انقلاب برای همه مسئولان است.

نماینده مردم چابهار ادامه داد: آرمان‌خواهی بدون برنامه و عقلانیت، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و واقع‌بینی بدون آرمان نیز به رکود منجر می‌شود. هنر مدیریت، ایجاد تعادل میان این دو است. رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ اصول و ارزش‌ها در کنار شناخت واقعیات کشور و جهان تأکید داشته‌اند و همین رویکرد، امکان تصمیم‌گیری منطقی و آینده‌نگر را در شرایط دشوار فراهم کرده است.

او تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام نیاز داریم. هر زمان مردم و مسئولان در کنار یکدیگر بوده‌اند، دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند. وحدت ملی بزرگ‌ترین سرمایه کشور و مهم‌ترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی است.

بجارزهی افزوئد: آینده ایران متعلق به نسل جوان است. اگر بتوانیم زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان را در حوزه‌های علمی، فناوری، اقتصادی و فرهنگی فراهم کنیم، بسیاری از مشکلات کشور نیز برطرف خواهد شد. رهبر معظم انقلاب همواره بر اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، تولید علم، نوآوری و تربیت نیروی انسانی کارآمد تأکید کرده‌اند و این مسیر، راهبرد اصلی پیشرفت کشور است.

به گفته نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین مسئولیت ما، خدمت صادقانه، کارآمدی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، رفع مشکلات معیشتی مردم و تلاش برای توسعه کشور است. هر اندازه عملکرد دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مردم نزدیک‌تر باشد، سرمایه اجتماعی و امید عمومی نیز تقویت خواهد شد.

بجارزهی ادامه داد: به اعتقاد من، «اخلاص در خدمت به مردم» مهم‌ترین ویژگی است. اخلاص، شجاعت، قاطعیت، ساده‌زیستی، امیدآفرینی و نگاه آینده‌نگر، مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی است که می‌تواند برای مدیران کشور و نسل جوان یک الگوی ماندگار باشد. اگر این اصول در مدیریت کشور نهادینه شود، بسیاری از مشکلات با همدلی، تلاش و اتکا به ظرفیت‌های داخلی قابل حل خواهد بود.

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