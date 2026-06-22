به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جلسه بررسی ظرفیت‌های گردشگری بخش مهاجران به ریاست یاوری بخشدار مهاجران و با حضور کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، شعرا نماینده شهرداری مهاجران، نظری کارشناس بخشداری و نجفی‌نژاد دهیار روستای کیشان در سالن جلسات بخشداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند افزود: در این نشست ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گردشگری بخش مهاجران به‌ویژه روستاهای کیشان، مهدی‌آباد و حسین‌آباد در حوزه‌های گردشگری طبیعی، روستایی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای توسعه و معرفی این جاذبه‌ها مطرح شد.

او با تأکید بر اهمیت شناسایی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های گردشگری منطقه خاطرنشان کرد: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و دهیاری‌ها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های پایدار گردشگری خواهد داشت.



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