به گزارش خبرنگار میراث آریا، روح‌الله جهانتیغ روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین وداع با رهبر شهید، مردم شهرستان زهک با مشارکت واحدهای تولیدی، گروه‌های مردمی و نیروهای جهادی، پخت بیش از سه تُن کلوچه خرمایی محلی سیستان را برای پذیرایی از عزاداران در دستور کار قرار دادند.

فرماندار شهرستان زهک افزود: عملیات پخت این میزان کلوچه در چند واحد تولیدی شهرستان و با همکاری داوطلبانه اقشار مختلف مردم انجام شد تا بخشی از پذیرایی عزاداران این مراسم از طریق موکب‌های مستقر در مشهد مقدس تأمین شود.

او با بیان اینکه این اقدام جلوه‌ای از ارادت مردم سیستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) است، تصریح کرد: مردم این منطقه همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی با روحیه همدلی، ایثار و مشارکت اجتماعی حضوری پررنگ داشته‌اند و این بار نیز با تهیه و پخت کلوچه محلی، عشق و دلدادگی خود را به نمایش گذاشتند.

او ادامه داد: فرهنگ مهمان‌نوازی، همبستگی اجتماعی و حضور داوطلبانه مردم در عرصه‌های خدمت‌رسانی از ویژگی‌های برجسته مردم سیستان است و مشارکت گسترده در این اقدام نیز جلوه‌ای از همین روحیه محسوب می‌شود.

جهانتیغ خاطرنشان کرد: کلوچه‌های تهیه‌شده پس از بسته‌بندی و انجام هماهنگی‌های لازم از شهرستان زهک به مشهد مقدس ارسال شد تا از طریق موکب‌های مستقر در آیین وداع با رهبر شهید میان عزاداران توزیع شود.

انتهای پیام/