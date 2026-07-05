به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، در جریان برگزاری آیین باشکوه تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمة‌الله‌علیه)، با حضور در موکب انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی این تشکل به زائران قرار گرفت.

محسنی بندپی در این بازدید با قدردانی از مشارکت فعال تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در این رویداد ملی، اظهار کرد: حضور داوطلبانه فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی گردشگری در کنار مردم، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی این خانواده بزرگ و آمادگی آنان برای ایفای نقش در رویدادهای ملی و مذهبی کشور است.

او افزود: خدمت‌رسانی به زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) و انقلاب اسلامی، تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه جلوه‌ای از همدلی، وفاق ملی و مشارکت اجتماعی است و حضور تشکل‌های گردشگری در این عرصه، ظرفیت ارزشمند این بخش را در کنار دستگاه‌های اجرایی به نمایش گذاشته است.

در این بازدید، حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران، گزارشی از فعالیت‌های موکب ارائه کرد و گفت: این موکب با مشارکت اعضای انجمن و همراهی فعالان صنعت گردشگری، با هدف خدمت‌رسانی به زائران برپا شده و خدماتی از جمله پذیرایی، راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان، توزیع آب آشامیدنی و اقلام مورد نیاز، ارائه خدمات رفاهی و همکاری در هدایت و راهنمایی زائران را بر عهده دارد.

رفیعی با بیان اینکه خانواده بزرگ دفاتر خدمات مسافرتی همواره در کنار مردم و در رویدادهای ملی حضوری فعال داشته است، افزود: اعضای انجمن با روحیه‌ای جهادی و داوطلبانه در این موکب حضور یافته‌اند تا سهمی هرچند کوچک در خدمت به زائران و عاشقان رهبر شهید انقلاب اسلامی داشته باشند. وی همچنین از همراهی اعضای انجمن و همکاری معاونت گردشگری در فراهم‌سازی زمینه مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای قدردانی کرد.

در پایان، معاون گردشگری کشور از تلاش‌های دست‌اندرکاران این موکب تقدیر کرد و حضور تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در کنار مردم را نمونه‌ای از همبستگی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی کشور دانست.

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