چهار پرونده در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری استان اردبیل بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: با تشکیل جلسه کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری، پرونده چهار متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری در این جلسه بررسی شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: سه داوطلب از حاضران در این جلسه تقاضای دریافت کارت راهنمای گردشگری فرهنگی بین‌المللی را داشتند و یک نفر نیز متقاضی کارت راهنمای طبیعت‌گردی بین‌المللی بود.

او تاکید کرد: اعضای کمیته فنی در این جلسه علاوه بر بررسی پرونده متقاضیان، مصاحبه عملی اختصاصی را با داوطلبان حاضر انجام داده و آمادگی آنها برای دریافت کارت راهنمای گردشگری را بررسی می‌کنند.

نجارقابل ادامه داد: کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری استان اردبیل با هدف توسعه جامعه راهنمایان و ورود افراد جدید به این صنعت، به صورت مستمر جلسات خود را برگزار می‌کند.

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