۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۵

چهار پرونده در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری استان اردبیل بررسی شد

چهار پرونده در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری استان اردبیل بررسی شد

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل از بررسی پرونده چهار متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری در کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: با تشکیل جلسه کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری، پرونده چهار متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری در این جلسه بررسی شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: سه داوطلب از حاضران در این جلسه تقاضای دریافت کارت راهنمای گردشگری فرهنگی بین‌المللی را داشتند و یک نفر نیز متقاضی کارت راهنمای طبیعت‌گردی بین‌المللی بود.

او تاکید کرد: اعضای کمیته فنی در این جلسه علاوه بر بررسی پرونده متقاضیان، مصاحبه عملی اختصاصی را با داوطلبان حاضر انجام داده و آمادگی آنها برای دریافت کارت راهنمای گردشگری را بررسی می‌کنند.

نجارقابل ادامه داد: کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری استان اردبیل با هدف توسعه جامعه راهنمایان و ورود افراد جدید به این صنعت، به صورت مستمر جلسات خود را برگزار می‌کند.

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کد خبر 1405041400946
توحید سیف
دبیر مهدی ارجمند

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