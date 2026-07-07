میراث آریا_ پس از واقعه جانسوز عاشورا در سال ۶۱ هجری قمری، هنوز خاک کربلا مملو از خون پاک شهیدان بود که فریاد انتقامخواهی از شرق عالم اسلام برخاست.
مردم سیستان، نخستین قیام به خونخواهی امام حسین (ع) را در تاریخ تشیع به نام خود ثبت کردند؛ این پیشگامی که ریشه در روحیه آزادگی، غیرت دینی و سابقه دیرینه ظلمستیزی مردم این دیار داشت، پیام روشنی به سراسر قلمرو اسلام مخابره کرد: وجدانهای بیدار، جنایت کربلا را بیپاسخ نخواهند گذاشت.
قیام سیستانیها یک واکنش مقطعی و احساسی نبود، بلکه حرکتی عمیقاً اعتقادی و برخاسته از بصیرتی ولایی بود که نشان میداد پیام عاشورا بسیار فراتر از جغرافیای حجاز و عراق، در اعماق فرهنگ ایرانی نفوذ کرده است.
این حماسه فراموشنشدنی که در تاریکترین دوران خفقان اموی به وقوع پیوست، نهتنها آغازگر راه مبارزات شیعی علیه غاصبان خلافت شد، بلکه به مثابه الگویی الهامبخش برای تمامی قیامهای خونخواهانه پس از خود، تا ابد بر صفحه دفتر تاریخ ایران اسلامی می درخشد.
پیام کربلا مرز نمیشناسد
حجتالاسلام جانعلی ظریف صیادی مدیر تبلیغات اسلامی زابل با اشاره به قیام مردم سیستان در خونخواهی امام حسین(ع) بیان کرد: ۲۵ محرم الحرام سالروز رویدادی تاریخساز و کمتر شنیدهشده در تاریخ اسلام است؛ نخستین قیام مردم سیستان برای خونخواهی سرور و سالار شهیدان، امام حسین (ع)، شکل گرفت.
او ادامه داد: در حالی که هنوز خاک کربلا با خون شهیدان معطر بود و کاروان اسرا در مسیر شام، فریاد مظلومیت اهل بیت(ع) را به گوش شهرها میرساندند، خبر شهادت امام حسین (ع) به سرزمین سیستان رسید؛ بر اساس اسناد تاریخی مردم این دیار که از دیرباز به محبت خاندان پیامبر (ص) شهره بودند، به محض شنیدن این خبر جانگداز، بیدرنگ وارد عمل شدند و نخستین واکنش عملی را نشان دادند.
حجتالاسلام ظریف صیادی ادامه داد: در سال ۶۱ هجری قمری، در روزگاری که دستگاه خلافت اموی با تکیه بر رعب و سرکوب، دهان هر معترضی را میدوخت، مردم سیستان مجالس عزا و سینهزنی برپا کردند و عشق خود به امام شهید را فریاد زدند، اما این پایان نبود؛ به روایت مورخان، گروهی از غیورترین مردان سیستان به رهبری بزرگان منطقه، شمشیر برداشتند و راهی عراق شدند تا خودشان را به خیل خونخواهان حسینی برسانند.
مدیر تبلیغات اسلامی زابل بیان کرد: حاضران در این قیام که جز عشق به حسین (ع) سلاحی نداشتند، در بیرون از مرزهای سیستان با سپاه حکومتی درگیر شد و به دلیل کمبود نفرات و تجهیزات به سرانجام نظامی کامل نرسید، اما از نظر تاریخی طلایهدار قیامهای بزرگ پس از عاشورا همچون قیام توابین و مختار ثقفی شناخته میشود.
او تصریح کرد: قیام مردم سیستان نخستین جرقه انتقام خون امام حسین (ع) بود؛ این حرکت ثابت کرد که پیام کربلا مرز نمیشناسد و حتی در دورترین نقاط جهان اسلام طنینانداز میشود.
خون خواهی رهبر شهید انقلاب در آیین بزرگداشت نخستین قیام
حجتالاسلام ظریف صیادی تأکید کرد: اهمیت این قیام در آن است که در روزگار خفقان شدید اموی، مردم سیستان بیپروا قد علم کردند و نام خود را برای همیشه در شمار نخستین مدافعان حریم ولایت و خونخواهان عاشورا ثبت کردند؛ ادبیات پایداری و فرهنگ شهادتطلبی ریشهدار در سیستان، به وجود آمده از همین رویداد کهن و روحیه حماسی مردم منطقه است.
مدیر تبلیغات اسلامی زابل خاطرنشان کرد: امسال، هشتمین سال برگزاری آیین بزرگداشت نخستین قیام به خونخواهی امام حسین(ع) است، این مراسم به صورت محوری شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در شهرستان زابل برگزار خواهد شد.
او در پایان تاکید کرد: آیین بزرگداشت با توجه به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت الله سید علی خامنهای با سال های گذشته متفاوت است؛ امسال علاوه بر برگزاری گرامیداشت نخستین قیام، داغدار و خون خواه رهبرشهیدمان نیز هستیم.
نخستین قیام به خون خواهی امام حسین(ع) نشان از بصیرت و ولایت داری سیستانی ها دارد
حجتالاسلام محمدباقر حیدرینسب دبیر ستاد گرامیداشت نخستین قیام به خونخواهی امام حسین(ع) نیز با اشاره به پیشینه پر افتخار این حماسه ماندگار گفت: قیام مردم سیستان به خونخواهی سرور و سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع)، تنها چند ماه پس از واقعه جانسوز کربلا و در اوایل سال ۶۲ هجری قمری شکل گرفت.
او بیان کرد: این خیزش عظیم که برای اعلام اعتراض نسبت به شهادت ولیّ خدا و نفی حاکمیت جور بنیامیه بود، چنان اثرگذار شد که به فرار برادر عبیدالله بن زیاد، حاکم ستمگر منطقه، از سیستان منجر شد.
حجتالاسلام حیدرینسب ادامه داد: این قیام فراموشنشدنی، نشان دهنده بصیرت، شجاعت و ولایتمداری مردم این خطه را در تاریخ تشیع ثبت کرده است.
دبیر ستاد گرامیداشت نخستین قیام به خونخواهی امام حسین(ع) افزود: از هشت سال پیش آیین گرامیداشت این قیام معنوی به صورت محوری در شهرستان زابل هر ساله در روز ۲۵ محرم برگزار میشود.
او خاطر نشان کرد: این آیین بر سه محور استوار است؛ نخست «نگاه به گذشته» و تاکید بر «عدم لعن امیرالمؤمنین علی (ع)» که نقطه جدایی راه حق از باطل بوده است؛ دوم «نگاه به حال» و تبیین اهمیت حضور آگاهانه و مؤثر در رکاب ولایت که ضامن سربلندی و عزت جامعه اسلامی است؛ سوم «نگاه به آینده» و زنده نگهداشتن آرمان خونخواهی امام حسین (ع) در پرچم پرافتخار امام عصر (عج) به عنوان چشمانداز نهایی مؤمنان.
برگزاری آیین گرامیداشت نخستین قیام در سه کشور خارج از ایران
حجت الاسلام حیدرینسب بیان کرد: امسال این مراسم علاوه بر زابل، در ۶۰ نقطه دیگر کشور و همچنین در کشورهای پاکستان، افغانستان و ترکمنستان نیز برگزار میشود؛ این گستردگی نشاندهنده آن است که پیام قیام سیستان، مرزها را درنوردیده و به الگویی برای آزادگان جهان تبدیل شده است.
دبیر ستاد گرامیداشت نخستین قیام به خونخواهی امام حسین(ع) در ادامه با اشاره، به عنایت ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، نسبت به این آیین اشاره کرد و گفت: این مراسم همواره مورد توجه و تأکید ویژه ایشان بوده است.
او از تغییر زمان برگزاری مراسم در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: امسال به دلیل همزمانی با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این آیین یک روز دیرتر و در روز ۲۶ محرم برگزار میشود؛ در دوره کنونی، بزرگداشت مقام والای آن شهید والامقام و اعلام خونخواهی ایشان به طور ویژه در این همایش عظیم دیده میشود.
حجتالاسلام حیدرینسب در پایان با اشاره به برنامه نمادین سیستانیهای مقیم مشهد مقدس خاطرنشان کرد: همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، سیستانیها در شهر مشهد مقدس به صورت کفنپوش و به شکلی کاملاً نمادین، آیین گرامیداشت نخستین قیام خونخواهی امام حسین (ع) و بزرگداشت رهبر شهید را برگزار خواهند کرد؛ این صحنه باشکوه، بهترین زمان و مکان برای نمایش عمق ارادت، دلدادگی و وفاداری بیچونوچرای مردم ولایتمدار سیستان به ساحت مقدس رهبر انقلاب و خون پاک رهبر شهید خواهد بود.
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