به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی پودینه واحد روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ از پایان دوره آموزش صنایع‌دستی این شهرستان خبر داد و گفت: دوره نخست کلاس‌های آموزش صنایع‌دستی سال جدید در دو بخش مرکزی و قرقری با استقبال علاقه‌مندان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی شهرستان با موفقیت به پایان رسید.

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هیرمند افزود: این دوره‌های آموزشی در قالب تفاهم‌نامه همکاری با بخشداری قرقری، اداره بهزیستی و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان و در سه رشته سوزن‌دوزی، دوخت البسه محلی سیستانی و دوخت البسه محلی بلوچ برگزار شد که در مجموع ۶۸ نفر از بانوان شهرستان به‌صورت رایگان از آموزش‌های تخصصی بهره‌مند شدند.

او با اشاره به اعطای گواهینامه معتبر به شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره، اظهار کرد: برگزاری این دوره‌ها در راستای حفظ و احیای هنرهای اصیل و بومی منطقه، ارتقای مهارت‌های فردی و ایجاد زمینه‌های اشتغال و درآمدزایی برای بانوان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

پودینه واحد تأکید کرد: توانمندسازی بانوان از طریق آموزش صنایع‌دستی، یکی از رویکردهای مهم این اداره در توسعه اقتصاد خانواده و ایجاد اشتغال پایدار است و تلاش خواهیم کرد با استمرار این دوره‌ها، زمینه حضور هرچه بیشتر هنرمندان در عرصه تولید و بازار صنایع‌دستی فراهم شود.

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