به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی برزگرمقدم روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و توسعه هنرهای سنتی و بومی، امام جمعه شهرستان نیمروز از چند کارگاه خامه‌دوزی در این شهرستان بازدید کرده و از نزدیک دغدغه ها و مشکلات و مطالبات آنها را مورد ارزیایی قرار داد.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیمروز افزود: در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با صنعتگران و هنرمندان، روند تولید آثار خامه‌دوزی، ظرفیت‌های موجود، توانمندی فعالان این حوزه و مهم‌ترین مسائل و نیازهای کارگاه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم حمایت از صنعتگران، حفظ هنرهای اصیل و توسعه صنایع‌دستی شهرستان تأکید شد.

او ادامه داد: امام جمعه شهرستان نیمروز در حاشیه این بازدید، هنرمندان صنایع‌دستی را حافظان فرهنگ، هنر و هویت این سرزمین دانست و بر حمایت از آنان به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ میراث فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.

برزگرمقدم بیان کرد: خامه‌دوزی از هنرهای شاخص و ارزشمند منطقه است که ظرفیت بالایی برای معرفی در سطح ملی و توسعه بازارهای صنایع‌دستی دارد و شایسته حمایت و توجه بیش از پیش است.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیمروز تصریح کرد: این اداره با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، توانمندسازی صنعتگران، توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی، معرفی آثار هنرمندان و فراهم‌سازی زمینه حضور آنان در نمایشگاه‌ها و بازارهای فروش را با جدیت دنبال می‌کند.

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