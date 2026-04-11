میراث آریا: شهرستان نیمروز از لحاظ موقعیت استراتژیک در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و مرزهای آن با کشورهای همسایه و شهرستانهای داخلی مشخص است. این مرزبندیها نشاندهنده ارتباطات منطقهای و محدودیتهای توسعهای ناشی از قرارگیری در حاشیه کویر است. موقعیت ژئوپلیتیکی این شهرستان، به ویژه هممرز بودن با کشور افغانستان، بر اهمیت آن افزوده است. شهرستان نیمروز با مرکزیت شهر ادیمی، نگینی در دل کویر و منطقهای با چشماندازهای طبیعی و فرهنگی بکر محسوب میشود که تاریخ، هنر و زندگی مردم در آن با یکدیگر پیوند خورده است.
اقلیم و شرایط محیطی
اقلیم شهرستان نیمروز تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کویر لوت شکل گرفته و نظام آب و هوایی خاصی ایجاد کرده است. تابستانهای طولانی و گرم، زمستانهای سرد و بادهای ۱۲۰ روزه منطقه، مانند بادبلبلانی و بادسورو، علاوه بر ایجاد مناظر طبیعی منحصر به فرد، مستقیماً بر کشاورزی، فرسایش خاک و نیاز آبی محصولات اثرگذارند.
کشاورزی و ظرفیتهای اقتصادی
با وجود محدودیتهای آبی، کشاورزی همچنان ستون اصلی اقتصاد شهرستان نیمروز است. کشت محصولات استراتژیک همچون کلزا، زعفران، حبوبات (نخود، عدس، ماش و لوبیا چشم بلبلی) و محصولات باغی محدود به فصلهای پرآب، ادامه دارد. توسعه گلخانهها نیز امکان تولید سبزیجات و گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی و زیره سبز را فراهم کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی نیمروز بیان کرد: با وجود بیش از ۲۰ سال خشکسالی، شهرستان نیمروز همچنان دارای باغات پسته و خرما، مرغداری و گلخانههای فعال است و صندوقهای خرد زنان روستایی نقش مهمی در ایجاد اشتغال بانوان و توسعه صنایع تبدیلی دارند.
انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار
فرماندار شهرستان نیمروز تصریح کرد: نیمروز با پروژههای انرژی بادی ۵۰ و ۱۰۰ مگاواتی و مزارع خورشیدی، ظرفیت تولید بیش از ۲ هزار مگاوات انرژی پاک را دارد و نقش مهمی در توسعه شرق کشور ایفا میکند.
صنایع دستی و هنرهای بومی؛ تمرکز بر خامهدوزی
خامهدوزی یکی از شاخصترین هنرهای سنتی زنان شهرستان نیمروز است که ریشهای چندصد ساله در فرهنگ منطقه دارد. این هنر تلفیقی از مهارتهای ظریف دوخت، شناخت رنگها و بهرهگیری از الگوهای بومی است و به ویژه در تولید لباسهای محلی، رومیزیها و پردههای تزئینی کاربرد دارد. خامهدوزی نیمروز معمولاً با نخهای پنبهای و ابریشمی انجام میشود و طرحها برگرفته از طبیعت، هندسه و نشانههای فرهنگی محلی هستند و علاوه بر جنبه تزئینی، نشاندهنده هویت اجتماعی و تاریخی هر خانواده و روستا هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیمروز گفت: شهر ادیمی بهعنوان شهر ملی خامهدوزی کشور انتخاب شده و این انتخاب نشان از اصالت فرهنگی و هنری مردم منطقه دارد. صنایع دستی یکی از حوزههایی است که این شهرستان در آن خوش درخشیده و مهمترین عامل آن استعداد جوانان هنرمند نیمروزی است. ما به اهمیت حمایت از هنرمندان، ارائه آموزشهای رایگان و تسهیلات کمبهره باور داریم و تلاش میکنیم مسیر توسعه این هنر بازتر شود و به اشتغال پایدار در منطقه کمک کند. همچنین توسعه برندینگ و بستهبندی مناسب محصولات خامهدوزی موجب شده است که این هنر علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، فرصتهای اقتصادی و گردشگری بیشتری برای زنان و جوامع محلی ایجاد کند.
از منظر اقتصادی و گردشگری، خامهدوزی نیمروز توانسته به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کند. فروشگاههای محلی و غرفههای صنایع دستی در نمایشگاههای منطقهای، فرصتی برای معرفی این هنر به بازارهای ملی و حتی صادراتی فراهم کردهاند. همچنین، کارگاههای آموزشی و تورهای فرهنگی که تجربه دوخت خامهدوزی را برای بازدیدکنندگان فراهم میکنند، موجب تقویت اقتصاد خلاق و گردشگری فرهنگی منطقه شده است. توسعه برندینگ و بستهبندی مناسب این محصولات، نیمروز را به عنوان یک قطب صنایع دستی و هنرهای سنتی جنوب شرق کشور مطرح کرده است.
چشمانداز توسعه شهرستان
تمرکز بر مدیریت منابع آب، توسعه کشاورزی مقاوم به خشکی و حفظ دانش بومی همراه با استفاده از فناوریهای نوین، کلید توسعه پایدار شهرستان نیمروز است. همزمان، صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان، علاوه بر تقویت هویت فرهنگی منطقه، فرصتهای اقتصادی و گردشگری مهمی برای زنان و جوامع محلی فراهم کرده است.
