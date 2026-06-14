به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدهادی طهرانیمقدم از گسترش خدمات پذیرایی خانگی در روستای گردشگری دَرَک خبر داد و اظهار کرد: طی سالهای اخیر و همزمان با افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در این روستا، خانوادههای محلی با تکیه بر فرهنگ اصیل مهماننوازی بلوچ و استفاده از ظرفیتهای بومی، اقدام به ارائه خدمات غذایی و پذیرایی در منازل خود کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سیستان و بلوچستان افزود: در قالب این طرح مردمی، گردشگران میتوانند در فضایی کاملاً بومی و خانوادگی، انواع غذاهای سنتی، محلی و دریایی منطقه را تجربه کنند؛ تجربهای که علاوه بر آشنایی با فرهنگ غذایی جنوب شرق کشور، زمینه ارتباط نزدیکتر بازدیدکنندگان با جامعه محلی را نیز فراهم میکند.
راهنمای گردشگران برای تجربهای متفاوت
او یکی از ویژگیهای قابل توجه این طرح را نصب تابلوهای راهنمای دو زبانه فارسی و انگلیسی (Bilingual Signage) در مقابل منازل ارائهدهنده خدمات عنوان کرد و گفت: این تابلوها با معرفی نوع خدمات، غذاهای محلی و اطلاعات مورد نیاز گردشگران، امکان دسترسی آسانتر به مراکز پذیرایی روستا را فراهم کردهاند.
طهرانیمقدم ادامه داد: بهرهگیری از چنین ظرفیتهایی ضمن ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، به معرفی بهتر توانمندیهای جامعه محلی و افزایش رضایتمندی گردشگران نیز کمک میکند.
فرصتی برای اشتغال و حفظ میراث خوراکی
او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری جامعهمحور(Community-Based Tourism) تصریح کرد: ارائه خدمات پذیرایی خانگی و عرضه غذاهای بومی، یکی از مهمترین مؤلفههای این نوع گردشگری محسوب میشود؛ رویکردی که علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد برای خانوادههای روستایی، نقش مؤثری در حفظ میراث خوراکی(Food Heritage) و انتقال فرهنگ بومی به نسلهای آینده دارد.
به گفته او، بسیاری از بانوان و خانوادههای دَرَک با استفاده از مواد اولیه محلی و محصولات بومی، انواع غذاهای سنتی و خوراکهای مورد علاقه گردشگران را تهیه و عرضه میکنند که این موضوع علاوه بر افزایش مدت اقامت مسافران، به توزیع عادلانه منافع اقتصادی گردشگری میان ساکنان روستا نیز کمک کرده است.
دَرَک؛ نمونهای موفق از توسعه پایدار گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان با اشاره به دیدگاه کارشناسان حوزه توسعه پایدار گردشگری(Sustainable Tourism Development) اظهار کرد: مشارکت مستقیم مردم در ارائه خدمات گردشگری، یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت مقاصد گردشگری روستایی در جهان به شمار میرود و تجربه دَرَک نمونهای موفق از این الگو در جنوب شرق ایران است.
او خاطرنشان کرد: روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد به دلیل پدیده کمنظیر تلاقی کویر و دریا، سواحل بکر، نخلستانها، باغات میوههای گرمسیری، فرهنگ غنی بلوچ، صنایعدستی و آیینهای بومی، به یکی از شناختهشدهترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده است.
طهرانیمقدم در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات پذیرایی خانگی در دَرَک، نمادی از نقشآفرینی مؤثر جامعه محلی در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری است؛ فرآیندی که ضمن ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان، تجربهای اصیل، متفاوت و ماندگار از زندگی واقعی مردم این سرزمین را برای گردشگران رقم میزند.
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