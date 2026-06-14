میراث آریا: توسعه پوشش تلفن همراه و اینترنت، ایجاد استراحتگاه‌ها و فروشگاه‌های بین‌راهی، احداث سرویس‌های بهداشتی، بهسازی و روکش آسفالت محورهای گردشگری تفتان از مهم‌ترین مطالبات گردشگران و طبیعت‌گردان این منطقه است؛ مطالباتی که در کنار مقابله با معضل رهاسازی زباله و ایفای نقش پررنگ‌تر شرکت معدن طلای تفتان، می‌تواند زمینه‌ساز جهش گردشگری در بام شرق ایران باشد.

تفتان، بلندترین قله جنوب شرق کشور و یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی ایران، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران، کوهنوردان و طبیعت‌گردان از نقاط مختلف کشور است.

وجود دریاچه طبیعی سردریا در ارتفاعات تفتان، دشت سرسبز دقال، رودخانه‌های فصلی و دائمی، آبشارهای طبیعی، چشمه‌های آب گرم و سرد و پوشش گیاهی متنوع، این منطقه را به یکی از کم‌نظیرترین مقاصد طبیعت‌گردی در شرق ایران تبدیل کرده است.

در سال‌های اخیر افزایش سفرهای طبیعت‌گردی به تفتان، اهمیت توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی را بیش از گذشته نمایان کرده و بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر ضرورت توجه ویژه به این ظرفیت ارزشمند تأکید دارند.

با وجود ظرفیت‌های فراوان، کمبود برخی امکانات از جمله ضعف پوشش ارتباطی، نبود استراحتگاه‌های کافی، کمبود سرویس‌های بهداشتی و نیاز به بهسازی راه‌های دسترسی از جمله چالش‌هایی است که گردشگران و ساکنان منطقه مطرح می‌کنند.

از سوی دیگر رهاسازی زباله در برخی مناطق گردشگری از جمله اردوگاه تفریحی درّه گل تفتان و حاشیه رودخانه‌های جم‌چین و مهران، به یکی از دغدغه‌های مهم دوستداران طبیعت تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند توسعه پایدار گردشگری در تفتان نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، فعالان اجتماعی، بخش خصوصی و صنایع بزرگ منطقه به ویژه شرکت معدن طلای تفتان است.



طبیعت‌گرد خاشی: تفتان یکی از زیباترین مناطق گردشگری شرق کشور است



گردشگر و طبیعت‌گرد خاشی در این باره اظهار کرد: تفتان مجموعه‌ای از زیبایی‌های طبیعی را در خود جای داده و هر گردشگری با حضور در این منطقه می‌تواند چشم‌اندازهایی متفاوت از کوه، دشت، رودخانه، آبشار و چشمه‌های طبیعی را مشاهده کند.

مهران ریگی افزود: دریاچه طبیعی سردریا، دشت دقال و مناطق کوهستانی اطراف تفتان از ظرفیت‌هایی هستند که قابلیت معرفی در سطح ملی و حتی بین‌المللی را دارند.

او گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای منطقه، تقویت پوشش تلفن همراه و اینترنت است زیرا بسیاری از گردشگران در بخش‌هایی از مسیر با مشکل ارتباطی مواجه هستند.

این گردشگر خاشی ادامه داد: ایجاد استراحتگاه‌ها، فروشگاه‌های بین‌راهی، سرویس‌های بهداشتی استاندارد و بهسازی مسیرهای گردشگری می‌تواند رضایتمندی گردشگران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.



فعال فرهنگی: تفتان می‌تواند به قطب گردشگری جنوب شرق کشور تبدیل شود



فعال فرهنگی و اجتماعی خاش نیز گفت: تفتان از معدود مناطقی است که ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و بومی را به صورت همزمان در اختیار دارد.

کریم‌بخش کردی بیان کرد: توسعه گردشگری در این منطقه علاوه‌بر رونق اقتصادی، زمینه اشتغال جوانان روستاهای اطراف را نیز فراهم خواهد کرد.

او افزود: مسیرهای گردشگری کلچات به کوشه و تمندان، تمندان به روپس و هفتادملای میرجاوه نیازمند بهسازی، روکش آسفالت و ارتقای ایمنی هستند.

این فعال فرهنگی و اجتماعی خاش اظهار کرد: گردشگری زمانی رونق می‌گیرد که گردشگر در کنار جاذبه طبیعی، از امکانات رفاهی و خدماتی مناسب نیز برخوردار باشد.

او با بیان اینکه متأسفانه رهاسازی زباله در برخی نقاط گردشگری تفتان به معضلی جدی تبدیل شده و زیبایی‌های منطقه را تحت تأثیر قرار داده است افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی عمومی در کنار افزایش نظارت می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست این منطقه داشته باشد.

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