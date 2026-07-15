دمای هوای بوشهر به ۵۰ درجه سانتیگراد رسید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط جوی استان اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته گرمای هوا در برخی شهرستان‌های استان از مرز ۵۰ درجه عبور کرد که در این میان، شهرستان دشتی با ثبت دمای ۵۰.۴ درجه، گرم‌ترین نقطه استان بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین دمای هوا در شهرستان‌های تنگستان و دشتستان ۵۰ درجه ثبت شد و در سایر نقاط استان نیز دمای هوا بین ۴۴ تا ۴۹ درجه سانتی‌گراد متغیر بوده است.

او با بیان اینکه به دلیل وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، نواحی شمالی خلیج فارس تا اواخر امشب نسبتاً متلاطم پیش‌بینی می‌شود، گفت: ارتفاع موج در سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر است که در نواحی شمالی تا اواخر امشب بین ۶۰ تا ۱۲۰ و گاهی ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

مساعدی در خصوص وضعیت جوی در ۲۴ ساعت آینده گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با تأکید بر تغییرات جوی در روزهای آینده، تصریح کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با وزش باد جنوبی، افزایش رطوبت نسبی و شرجی در سطح استان مورد انتظار است. همچنین از اواخر روز یکشنبه آینده، نفوذ موج گرمایی جدید به استان و افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود که هم‌استانی‌ها باید نسبت به مدیریت مصرف انرژی توجه ویژه داشته باشند.

او زمان جزر و مد دریا در ساحل بندر بوشهر را برای فردا جزر اول ۰۲:۱۰ بامداد، مد اول ۰۹:۰۵ صبح ، جزر دوم ۱۶:۵۰ عصر و مد دوم ساعت ۲۳ اعلام کرد.

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