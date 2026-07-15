به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رسول رستمی روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در آیین آغاز به‌کار مرکز هدایت و راهبری فناوری دریامحور در دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد: اگر مرکزیت علمی، پژوهشی و فناوری حوزه دریا به دانشگاه‌های مادر مناطق ساحلی بازنگردد، اهداف توسعه دریامحور کشور به‌صورت کامل محقق نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید و قائد ملت افزود: این سیاست‌ها فضای گفتمانی جدیدی در کشور ایجاد کرده و در دولت چهاردهم نیز با تعیین دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حوزه توسعه دریامحور، این موضوع وارد مرحله جدیدی از اجرا شده است.

او با بیان اینکه اقتصاد این استان ماهیتی کاملاً دریامحور دارد، تصریح کرد: تمامی شهرستان‌های استان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر دریا قرار دارند، بنابراین هر برنامه اقتصادی در استان باید با نگاه دریامحور تدوین شود، اما این مفهوم نباید به کلی‌گویی و بیان شعارهای عمومی محدود شود.

رستمی نبود ساختار آماری و اجرایی متناسب با اقتصاد دریا را از چالش‌های موجود دانست و گفت: در بخش‌هایی مانند شیلات، آبزی‌پروری، حمل‌ونقل دریایی و گردشگری ساحلی با مسائل سیاست‌گذاری، تأمین مالی، فناوری و الگوهای بهره‌برداری مواجه هستیم که باید به‌صورت تخصصی و کاربردی در این مرکز بررسی شوند.

او تأکید کرد: مسائل واقعی بخش خصوصی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی باید در مرکز هدایت و راهبری فناوری دریامحور مطرح و با مشارکت استادان، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها راهکار عملیاتی ارائه شود. مرجعیت این فعالیت‌ها باید در دانشگاه خلیج فارس شکل گیرد و از ظرفیت سایر دانشگاه‌های کشور نیز استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه شیلات، پرورش ماهیان دریایی، خدمات بندری و گردشگری ساحلی گفت: هدف‌گذاری استان، تبدیل بوشهر به مرکز علمی، فناوری و نوآوری اقتصاد دریامحور در پهنه خلیج فارس است.

رستمی اضافه کرد: برگزاری رویدادهای هفته خلیج فارس و جایزه ملی «معین‌التجار» نیز می‌تواند به تقویت این جایگاه و تثبیت نقش بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور کمک کند.

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