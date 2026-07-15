ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در بوشهر با برگزاری کمیته فنی ارزیابی راهنمایان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت نقش راهنمایان در تجربه گردشگران، اظهار کرد: در راستای برنامههای راهبردی این ادارهکل برای ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری و با هدف شناسایی و بهکارگیری راهنمایان متخصص برای هدایت تورهای ورودی، نشست کمیته فنی ارزیابی راهنمایان گردشگری استان با حضور اعضای تخصصی این کمیته برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: این نشست با رویکردی جدی بر ارزیابی دقیق صلاحیتهای تخصصی، مهارتهای زبانی و دانش میدانی متقاضیان فعالیت در حوزه تورهای خارجی متمرکز بود. با توجه به جایگاه راهنما بهعنوان سفیر فرهنگی و روایتگر تاریخ و تمدن ایران، استانداردهای سختگیرانهای برای این گزینش لحاظ شده است.
او در ادامه تأکید کرد: مطابق با ضوابط و استانداردهای ابلاغی، تسلط بر تاریخ، هنر و فرهنگ غنی ایران اسلامی، در کنار توانمندیهای ضروری نظیر مدیریت بحران، فنون روایتگری حرفهای و تسلط بر زبانهای خارجی، از جمله معیارهای اصلی و غیرقابلاغماض در این فرآیند ارزیابی بوده است.
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی ما ایجاد شبکهای از راهنمایان کارآزموده و متخصص است تا بتوانیم ضمن معرفی شایسته ظرفیتهای گردشگری استان بوشهر به گردشگران خارجی، خاطرهای ماندگار و حرفهای از سفر به ایران برای آنان رقم بزنیم. این فرآیند ارزیابی در راستای ساماندهی حوزه گردشگری بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
نظر شما