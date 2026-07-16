۲۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد:

ضرورت تسریع تکمیل بازار سنتی و موزه بزرگ اراک

ضرورت تسریع تکمیل بازار سنتی و موزه بزرگ اراک

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور در بازار سنتی و موزه بزرگ اراک، از روند پیشرفت فیزیکی این پروژه بازدید، و بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات عمرانی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش میراث‌آریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، بهروز ندایی در جریان سفر به استان مرکزی از پروژه در حال ساخت موزه بزرگ اراک بازدید، و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، نیازهای اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل این طرح ملی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه موزه بزرگ اراک در معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن استان مرکزی، بر لزوم تأمین الزامات اجرایی، هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و تسریع در روند تکمیل این پروژه تأکید کرد تا زمینه بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فرهنگی استان در آینده نزدیک فراهم شود.

او با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از موزه بزرگ اراک، زمینه نمایش شایسته آثار تاریخی و گنجینه‌های ارزشمند استان مرکزی را فراهم خواهد کرد، اظهار کرد: این مجموعه فرهنگی می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های مهم پژوهشی، آموزشی و گردشگری کشور، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه فرهنگی استان، افزایش جذب گردشگران و حفظ و معرفی میراث ارزشمند ایران اسلامی برای نسل‌های آینده داشته باشد.

ندایی همچنین در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف بازار تاریخی اراک نیز دیدن کرد و با تأکید بر اهمیت صیانت از بافت‌های تاریخی و ظرفیت‌های ارزشمند این مجموعه، بازار اراک را یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و گردشگری استان دانست که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری، حمایت از مشاغل سنتی و معرفی هویت فرهنگی منطقه ایفا کند.
 

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کد خبر 1405042501787
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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