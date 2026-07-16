ضرورت تسریع تکمیل بازار سنتی و موزه بزرگ اراک

به گزارش میراث‌آریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، بهروز ندایی در جریان سفر به استان مرکزی از پروژه در حال ساخت موزه بزرگ اراک بازدید، و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، نیازهای اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل این طرح ملی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه موزه بزرگ اراک در معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن استان مرکزی، بر لزوم تأمین الزامات اجرایی، هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و تسریع در روند تکمیل این پروژه تأکید کرد تا زمینه بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فرهنگی استان در آینده نزدیک فراهم شود.

او با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از موزه بزرگ اراک، زمینه نمایش شایسته آثار تاریخی و گنجینه‌های ارزشمند استان مرکزی را فراهم خواهد کرد، اظهار کرد: این مجموعه فرهنگی می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های مهم پژوهشی، آموزشی و گردشگری کشور، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه فرهنگی استان، افزایش جذب گردشگران و حفظ و معرفی میراث ارزشمند ایران اسلامی برای نسل‌های آینده داشته باشد.

ندایی همچنین در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف بازار تاریخی اراک نیز دیدن کرد و با تأکید بر اهمیت صیانت از بافت‌های تاریخی و ظرفیت‌های ارزشمند این مجموعه، بازار اراک را یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و گردشگری استان دانست که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری، حمایت از مشاغل سنتی و معرفی هویت فرهنگی منطقه ایفا کند.



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