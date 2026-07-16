به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در ادامه برنامههای سفر خود به شهرستان تفرش، از دستکند تاریخی تفرش و بقعه متبرکه امامزاده محمد(ع) بازدید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی با اشاره به اهمیت دستکند تفرش بهعنوان یکی از آثار شاخص تاریخی منطقه افزود: ضرورت حفاظت اصولی، انجام مطالعات تخصصی، معرفی هرچه بیشتر این اثر و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حضور گردشگران فراهم شود.
او همچنین در بازدید از بقعه متبرکه امامزاده محمد(ع)، ظرفیت این مکان معنوی را در توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی شهرستان قابل توجه دانست و بر تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای حفظ، ساماندهی و ارتقای خدماترسانی به زائران و گردشگران تأکید کرد.
این بازدید با هدف بررسی میدانی ظرفیتهای تاریخی و مذهبی شهرستان تفرش و شناسایی نیازهای موجود برای توسعه زیرساختهای گردشگری انجام شد و بر حمایت وزارت میراثفرهنگی از طرحهای حفاظت، مرمت و معرفی آثار شاخص این شهرستان تأکید شد.
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