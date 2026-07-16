به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نشستی مشترک با ولیالله بیاتی نماینده مردم شهرستانهای تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایعدستی و اجرای طرحهای عمرانی مرتبط با این حوزه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی گفت: در این نشست، احداث بازارچه دائمی صنایعدستی شهر تفرش بهعنوان یکی از مهمترین مطالبات هنرمندان و فعالان این حوزه، در دستور کار قرار گرفت و درباره تأمین زیرساختها، ظرفیتهای موجود و روند اجرایی این پروژه بحث و تصمیمگیری شد.
او در ادامه به همراه بیاتی، نماینده مجلس و مسئولان شهرستان، از محل پیشنهادی احداث بازارچه صنایعدستی بازدید میدانی به عمل آورند و ضمن بررسی ویژگیهای فنی و ظرفیتهای موجود، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح بهمنظور رونق تولیدات بومی، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه گردشگری تأکید کرد.
همچنین در جریان این سفر، برخی پروژههای گردشگری شهرستان تفرش نیز مورد بازدید قرار گرفت و آخرین وضعیت پیشرفت، نیازهای اعتباری و موانع اجرایی آنها بررسی شد. در این بازدیدها بر همافزایی میان وزارت میراثفرهنگی، نماینده مجلس و دستگاههای اجرایی شهرستان برای تسریع در تکمیل پروژهها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی تفرش تأکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما