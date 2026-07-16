به گزارش خبرنگار میراثآریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، بهروز ندایی و هیئت همراه با حضور در منازل صنایعدستی عظیمنژاد و قنبری، ضمن گفتوگو با هنرمندان، از خدمات ارزشمند آنان در حفظ، احیا و انتقال هنرهای سنتی تجلیل کرد.
سرپرست معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در این دیدار افزود: ضرورت حمایت از هنرمندان، انتقال تجربه به نسل جوان و تقویت جایگاه صنایعدستی بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت مهم توسعه اقتصادی کشور است.
او اظهار کرد: برنامههای حمایتی وزارت میراثفرهنگی در راستای توانمندسازی هنرمندان و رونق کسبوکارهای صنایعدستی انجام میشود.
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