۲۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸

بازدید سرپرست معاونت صنایع‌دستی از کارگاه‌هایی صنایع‌دستی استان مرکزی/ تکریم گنجینه‌های زنده صنایع‌دستی

بازدید سرپرست معاونت صنایع‌دستی از کارگاه‌هایی صنایع‌دستی استان مرکزی/ تکریم گنجینه‌های زنده صنایع‌دستی

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور در منازل عظیم‌نژاد و قنبری، از تلاشها و نقش‌آفرینی‌های هنرمندان صنایع‌دستی در پاسداری از هنرهای اصیل ایرانی قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، بهروز ندایی و هیئت همراه با حضور در منازل صنایع‌دستی عظیم‌نژاد و قنبری، ضمن گفت‌وگو با هنرمندان، از خدمات ارزشمند آنان در حفظ، احیا و انتقال هنرهای سنتی تجلیل کرد.

سرپرست معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در این دیدار افزود: ضرورت حمایت از هنرمندان، انتقال تجربه به نسل جوان و تقویت جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت مهم توسعه اقتصادی کشور است.

او اظهار کرد: برنامه‌های حمایتی وزارت میراث‌فرهنگی در راستای توانمندسازی هنرمندان و رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی انجام می‌شود.

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کد خبر 1405042501785
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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