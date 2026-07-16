۲۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱

گیلان میزبان هیأت ارزیابی وزارت میراث‌فرهنگی/ ارزیابی تخصصی هتل‌های چهارستاره رودسر و بندرانزلی

گیلان میزبان هیأت ارزیابی وزارت میراث‌فرهنگی/ ارزیابی تخصصی هتل‌های چهارستاره رودسر و بندرانزلی

در راستای ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، صیانت از حقوق گردشگران و پایش مستمر استانداردهای حرفه‌ای، هیأت ارزیابی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دو هتل چهارستاره متقاضی دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری در شهرستان‌های رودسر و بندرانزلی بازدید و روند انطباق آن‌ها با شاخص‌های ابلاغی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ابراهیمی روز چهارشنبه ٢۴ تیرماه ١۴٠۵ از بازدید دو هتل چهارستاره متقاضی اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری  شهرستان‌های رودسر و بندرانزلی با حضور هیأت ارزیابی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان‌های رودسر و بندرانزلی خبر داد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به اهمیت این ارزیابی‌ها در ارتقای سطح خدمات گردشگری استان اظهار کرد: این بازدیدها با هدف پایش مستمر استانداردهای حرفه‌ای، ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و صیانت از حقوق گردشگران، با حضور  کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارتخانه، و استان انجام شده است. 

او افزود: طی بازدیدهای میدانی، شاخص‌های مرتبط با درجه‌بندی و استانداردهای هتل‌های چهارستاره، کیفیت ارائه خدمات، وضعیت زیرساخت‌ها و تجهیزات، رعایت الزامات ایمنی و بهداشت، سطح آموزش نیروی انسانی، نحوه خدمات‌رسانی به گردشگران و میزان انطباق عملکرد واحدهای اقامتی با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه، به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیمی ادامه داد: در پایان این بازدیدها، کمیسیون تخصصی ارزیابی با حضور کارشناسان اعزامی معاونت گردشگری وزارت، کارشناسان ذی‌ربط  اداره‌کل و رئیس انجمن حرفه‌ای هتلداران گیلان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان، در پایان خاطرنشان کرد: نتایج بازدیدهای میدانی، گزارش پرونده‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های عامل تطبیق و شاخص‌های ارزیابی جمع‌بندی و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

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کد خبر 1405042601816
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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