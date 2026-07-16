به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ابراهیمی روز چهارشنبه ٢۴ تیرماه ١۴٠۵ از بازدید دو هتل چهارستاره متقاضی اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری شهرستانهای رودسر و بندرانزلی با حضور هیأت ارزیابی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستانهای رودسر و بندرانزلی خبر داد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با اشاره به اهمیت این ارزیابیها در ارتقای سطح خدمات گردشگری استان اظهار کرد: این بازدیدها با هدف پایش مستمر استانداردهای حرفهای، ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و صیانت از حقوق گردشگران، با حضور کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارتخانه، و استان انجام شده است.
او افزود: طی بازدیدهای میدانی، شاخصهای مرتبط با درجهبندی و استانداردهای هتلهای چهارستاره، کیفیت ارائه خدمات، وضعیت زیرساختها و تجهیزات، رعایت الزامات ایمنی و بهداشت، سطح آموزش نیروی انسانی، نحوه خدماترسانی به گردشگران و میزان انطباق عملکرد واحدهای اقامتی با ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی وزارتخانه، بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
ابراهیمی ادامه داد: در پایان این بازدیدها، کمیسیون تخصصی ارزیابی با حضور کارشناسان اعزامی معاونت گردشگری وزارت، کارشناسان ذیربط ادارهکل و رئیس انجمن حرفهای هتلداران گیلان برگزار شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان، در پایان خاطرنشان کرد: نتایج بازدیدهای میدانی، گزارش پروندههای ارائهشده از سوی شرکتهای عامل تطبیق و شاخصهای ارزیابی جمعبندی و پس از بررسیهای کارشناسی، تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
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