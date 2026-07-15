به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه روز سهشنبه ٢٣ تیرماه ١۴٠۵، نشست صمیمانه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان با اعضای هیاتمدیره انجمن واحدهای پذیرایی بینراهی استان در راستای بهینهسازی نظام خدماترسانی و بازآرایی ساختار فعالیت واحدهای بینراهی برگزار شد.
یوسف سلمانخواه در این نشست با اشاره به اهمیت نقش واحدهای پذیرایی بینراهی در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و سفر اظهار کرد: واحدهای پذیرایی بینراهی از جمله بخشهای مهم و اثرگذار در ارائه خدمات به گردشگران هستند و کیفیت عملکرد آنها رابطه مستقیمی در رضایتمندی گردشگران، ارتقای تصویر مقصد و توسعه گردشگری استان دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان افزود: شناسایی دقیق نظام خدماترسانی زمینهساز اتخاذ تصمیمهای موثرتر و حمایت هدفمند از بهرهبرداران خواهد بود و در این مسیر، تعامل سازنده میان بخش خصوصی و ادارهکل از اهمیت ویژهای برخوردار است.
او تصریح کرد: رسیدگی به دغدغههای فعالان این بخش باید با نگاه حمایتی و کارشناسی دنبال شود.
سلمانخواه ادامه داد: واحدهای پذیرایی بینراهی، علاوه بر ارائه خدمات رفاهی به گردشگران، در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیتهای بومی و محلی نیز نقشآفرین هستند و تقویت این مجموعهها میتواند به توسعه پایدار گردشگری استان گیلان کمک کند.
در این نشست، اعضای هیاتمدیره انجمن واحدهای پذیرایی بینراهی استان گیلان نیز به بیان مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای خود در زمینه روندهای اجرایی، حمایتهای لازم، رفع موانع موجود و بهبود شرایط فعالیت واحدهای پذیرایی بینراهی پرداختند.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان در پایان با تاکید بر تداوم اینگونه نشستها گفت: برگزاری جلسات هماندیشی و گفتوگوی مستقیم با فعالان حوزه گردشگری، فرصتی مناسب برای احصای مسائل و برنامهریزی دقیقتر در مسیر ارتقای خدمات و حمایت از سرمایهگذاران و بهرهبرداران این بخش است.
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