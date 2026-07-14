به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، با حکم مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، علیرضا احمدی دیلمان به‌عنوان سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سیاهکل منصوب شد.

علیرضا احمدی دیلمان دارای تحصیلات کارشناسی در رشته سواد رسانه است و در سوابق کاری او، مراقب آثار تاریخی و فرهنگی در یگان حفاظت موزه میراث روستایی گیلان، موزه چای لاهیجان و شهرستان املش آمده است.

این انتصاب در راستای تحقق اهداف سازمانی و اجرایی حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سیاهکل انجام شده است.

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