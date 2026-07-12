۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵

معماران کوچک گیلان؛ پیوند نسل آینده با دانش بومی معماری روستایی

معماران کوچک گیلان؛ پیوند نسل آینده با دانش بومی معماری روستایی

یاسر امانی، مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان، از اجرای کارگاه تجربه‌محور «معماران کوچک گیلان» ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال خبر داد و گفت : این رویداد آموزشی با هدف آشنایی عملی نسل جدید با اصول معماری بومی، شناخت مصالح بوم‌آورد و درک منطق انطباق ساخت‌وسازهای سنتی با اقلیم گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ٢١ تیرماه ١۴٠۵، یاسر امانی با تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: در این کارگاه که با مشارکت کودکان ۶ تا ۱۲ سال و در قالب هفت گروه آموزشی برگزار شد، شرکت‌کنندگان زیر نظر استادکاران بومی به صورت عملی، مراحل ساخت دیوارهای «زگالی» و «کاه‌گلی» را تجربه کردند.

رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان افزود: تمرکز اصلی این برنامه بر آموزش فنی کاربرد مصالح بوم‌آورد نظیر گل، خاک، کلوش و نی در ساخت‌وسازهای روستایی بود. کودکان در طول این فرآیند، چگونگی تعامل سازه‌های بومی با اقلیم گیلان و سازگاری آن‌ها با شرایط آب‌وهوایی منطقه را به‌صورت تجربی فرا گرفتند.

امانی در پایان تأکید کرد: این کارگاه با رویکرد انتقال نظام‌مند دانش بومی طراحی شده است تا نسل آینده، ضمن درک پیوند میان معماری و شرایط زیست‌محیطی، اهمیت حفظ میراث معماری روستایی را به عنوان الگویی از ساخت‌وساز پایدار و هوشمند درک کند.

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کد خبر 1405042101463
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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