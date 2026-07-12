معماران کوچک گیلان؛ پیوند نسل آینده با دانش بومی معماری روستایی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ٢١ تیرماه ١۴٠۵، یاسر امانی با تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: در این کارگاه که با مشارکت کودکان ۶ تا ۱۲ سال و در قالب هفت گروه آموزشی برگزار شد، شرکتکنندگان زیر نظر استادکاران بومی به صورت عملی، مراحل ساخت دیوارهای «زگالی» و «کاهگلی» را تجربه کردند.
رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان افزود: تمرکز اصلی این برنامه بر آموزش فنی کاربرد مصالح بومآورد نظیر گل، خاک، کلوش و نی در ساختوسازهای روستایی بود. کودکان در طول این فرآیند، چگونگی تعامل سازههای بومی با اقلیم گیلان و سازگاری آنها با شرایط آبوهوایی منطقه را بهصورت تجربی فرا گرفتند.
امانی در پایان تأکید کرد: این کارگاه با رویکرد انتقال نظاممند دانش بومی طراحی شده است تا نسل آینده، ضمن درک پیوند میان معماری و شرایط زیستمحیطی، اهمیت حفظ میراث معماری روستایی را به عنوان الگویی از ساختوساز پایدار و هوشمند درک کند.
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