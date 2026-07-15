به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» صبح روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در حسینیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان برگزار شد.

این آیین با حضور مدیرکل، معاونین و کارکنان اداره‌کل، همراه با مراسم پرفیض زیارت عاشورا و سخنرانی سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، جلوه‌ای از ارادت، بصیرت و تجدید عهد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را متجلی ساخت.

سرهنگ حسن امینی، با تبیین برخی تحولات اخیر از منظر فرهنگی و تمدنی، بر نقش ایمان، آگاهی و همبستگی در صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در بخشی از سخنان خود، مقاومت و پایداری ملت ایران را جلوه‌ای از عزت ملی دانست و اظهار کرد: در پی همه جنگ‌ها و تهدیدها، ذره‌ای از خاک این سرزمین از پیکره میهن ایران اسلامی جدا نشده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند متعال، تمسک به آموزه‌های الهی و استمرار حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، زمینه تحقق وعده‌های روشن الهی و آمادگی برای عصر ظهور آقا امام زمان (عج) بیش از پیش فراهم شود.

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