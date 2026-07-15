۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

هم‌نوایی با مکتب عاشورا و انقلاب اسلامی/ مراسم گرامی‌داشت «آقای شهید ایران» در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان برگزار شد

هم‌نوایی با مکتب عاشورا و انقلاب اسلامی/ مراسم گرامی‌داشت «آقای شهید ایران» در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان برگزار شد

حسینیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان، صبح امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، میزبان برگزاری مراسم بزرگداشت«آقای شهید ایران» بود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» صبح روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در حسینیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان برگزار شد.

این آیین با حضور مدیرکل، معاونین و کارکنان اداره‌کل، همراه با مراسم پرفیض زیارت عاشورا و سخنرانی سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، جلوه‌ای از ارادت، بصیرت و تجدید عهد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را  متجلی ساخت.

 سرهنگ حسن امینی، با تبیین برخی تحولات اخیر از منظر فرهنگی و تمدنی، بر نقش ایمان، آگاهی و همبستگی در صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در بخشی از سخنان خود، مقاومت و پایداری ملت ایران را جلوه‌ای از عزت ملی دانست و اظهار کرد: در پی همه جنگ‌ها و تهدیدها، ذره‌ای از خاک این سرزمین از پیکره میهن ایران اسلامی جدا نشده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند متعال، تمسک به آموزه‌های الهی و استمرار حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، زمینه تحقق وعده‌های روشن الهی و آمادگی برای عصر ظهور آقا امام زمان (عج) بیش از پیش فراهم شود.

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کد خبر 1405042401727
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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