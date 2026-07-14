به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد داداش زاده اصل روز سه‌شنبه ٢٣ تیرماه ١۴٠۵، در نشست با رئیس یگان حفاظت میراث‌فرهنگی این شهرستان گفت: حفاظت از آثار، اشیا و محوطه‌های تاریخی، مسئولیتی مهم و همگانی است و تحقق این هدف نیازمند تعامل مستمر، هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان آستارا اظهار کرد: تقویت همکاری میان اداره میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت، نقش مؤثری در پیشگیری از جرائم، مقابله با تعرض به محوطه‌های تاریخی و صیانت از مواریث ارزشمند گذشتگان دارد.

او در ادامه افزود: شهرستان مرزی آستارا از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و حفاظت از این داشته‌ها به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، باید با حساسیت و جدیت دنبال شود.

داداش زاده اصل در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست، راهکارهای ارتقای سطح حفاظت، افزایش نظارت‌ها و توسعه هماهنگی‌های مشترک بررسی شد تا با مشارکت و هم‌افزایی بیشتر، زمینه کاهش جرائم و پیشگیری از هرگونه آسیب یا تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی شهرستان فراهم شود.

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