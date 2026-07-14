بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز سهشنبه ٢٣ تیرماه ١۴٠۵ حسن میرزایی، ضمن تبریک روز فناوری اطلاعات، با اشاره به اهمیت هم راستایی استانها با استانداردهای نوین فناوری اطلاعات، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای فناورانه در مجموعههای استانی تاکید کرد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی گیلان گفت: این نشست با هدف تبیین ضرورتهای زیرساختی، بررسی ظرفیتهای موجود و استقرار سامانههای نوین در مسیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتقای سطح خدمات اداری و پشتیبانی تشکیل شد.
او در ادامه افزود: در این جلسه، چالشها و فرصتهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با نگاهی علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و محور اصلی گفتوگوها، استقرار سامانههای یکپارچه برای مدیریت دادهها، تقویت امنیت اطلاعات و بهرهگیری از فناوریهای نوین بود.
میرزایی با تبیین دیدگاههای تخصصی خود در حوزه مدیریت توسعه، تجهیز ادارهکل به ابزارهای دیجیتال و بهرهمندی از ظرفیت فناوری برای ارتقای بهرهوری، تسهیل فرآیندها و افزایش دقت در ارائه خدمات را از ضرورتهای مهم در دستیابی به دولت هوشمند مطلوب عنوان کرد.
علی عمویی، مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی وزارت میراثفرهنگی نیز با تشریح اهمیت ایجاد پیوند موثر میان مدیریت ستادی و عملیاتی از طریق فناوریهای اطلاعاتی، حمایت از پروژههایی را که منجر به ارتقای سطح کیفی خدمات دیجیتال، افزایش شفافیت در فرآیندهای نظارتی و پشتیبانی و تقویت زیرساختهای اطلاعاتی میشوند را مورد تاکید قرار داد.
این نشست با رویکردی آیندهنگرانه، زمینهای را برای توسعه همکاریهای فنی و تخصصی میان وزارتخانه و ادارهکل میراثفرهنگی گیلان فراهم کرد تا با بهرهگیری از دانش مدیریت اطلاعات و فناوریهای نوین، مسیر تحقق اهداف سازمانی و ارائه خدمات کارآمدتر تسهیل شود.
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