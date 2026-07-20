محمدرضا صفیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در آستانه ثبت جهانی قلعه های الموت در یادداشتی نوشت: ثبت جهانی مجموعه قلعهها و استحکامات دفاعی الموت را باید فراتر از یک موفقیت فرهنگی و تاریخی بهعنوان یک فرصت راهبردی برای تحول اقتصادی استان قزوین ارزیابی کرد.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو، علاوه بر ارتقای جایگاه فرهنگی، میتواند به موتور محرک توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و رونق کسبوکارهای محلی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه این ظرفیت ارزشمند با برنامهریزی دقیق و نگاه توسعهمحور همراه باشد.
ثبت جهانی، اعتبار بینالمللی یک مقصد را به شکل چشمگیری افزایش میدهد و همین اعتبار، اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود به حوزههای مختلف گردشگری، اقامت، خدمات، صنایعدستی، کشاورزی بومی و فعالیتهای فرهنگی تقویت میکند.، الموت از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است که اکنون با ثبت جهانی، امکان معرفی آن در سطحی گستردهتر از گذشته فراهم شده و این موضوع میتواند زمینه جذب سرمایههای جدید و ایجاد فرصتهای متنوع اقتصادی را فراهم آورد.
یکی از مهمترین آثار این رویداد، افزایش جریان گردشگران داخلی و خارجی است؛ اما باید توجه داشت که هدف، صرفاً افزایش تعداد بازدیدکنندگان نیست، آنچه اهمیت دارد، افزایش ماندگاری گردشگر، توسعه زنجیره خدمات، ایجاد ارزش افزوده و توزیع منافع اقتصادی در میان جوامع محلی است.
زمانی که گردشگری با تولیدات بومی، صنایعدستی، اقامتگاههای محلی، محصولات کشاورزی و خدمات منطقه پیوند بخورد، ثبت جهانی به عاملی مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی تبدیل خواهد شد.
در کنار این فرصتها، نباید از چالشهای پیشرو غافل شد، توسعه بدون برنامه، ساختوسازهای غیرمتناسب، فشار بر منابع طبیعی، ضعف زیرساختهای حملونقل، کمبود مراکز اقامتی و خدماتی و نبود سرمایهگذاری هدفمند از جمله مخاطراتی است که میتواند بخشی از ظرفیتهای ایجادشده را تحت تأثیر قرار دهد و ازاینرو لازم است تمامی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی در قالب یک برنامه جامع و هماهنگ برای بهرهبرداری صحیح از این فرصت همکاری کنند.
امروز ثبت جهانی الموت، یک امتیاز ارزشمند برای استان قزوین است؛ اما تبدیل این امتیاز به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم، نیازمند تصمیمگیری هوشمندانه، تسهیل فضای کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاران و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز است. اگر این مسیر با همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم دنبال شود، الموت میتواند به یکی از قطبهای اقتصاد گردشگری و سرمایهگذاری فرهنگی کشور تبدیل شود و آثار آن نهتنها در منطقه الموت، بلکه در سراسر استان قزوین نمایان خواهد شد.
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