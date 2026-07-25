راهکارهای مشارکت در احداث یادمان شهدای جنگ تحمیلی روستای امرآباد بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: نشست تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت در احداث یادمان شهدای جنگ تحمیلی روستای امرآباد روز جمعه ۲ مردادماه با حضور خانواده معظم شهید ساجدیفرد، بخشدار معصومیه، نماینده سپاه، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای امرآباد، بنیاد مسکن و جمعی از مسئولان شهرستانی در خصوص احداث یادمان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اراک اظهار کرد: در این نشست، حاضران با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، راهکارهای اجرایی و مشارکتی برای احداث یادمانی در شأن شهدای والامقام جنگ تحمیلی روستای امرآباد را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
او افزود: یادمان شهدا، نمادی از هویت، ایثار و مقاومت مردم این سرزمین است و تحقق این پروژه ارزشمند با همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی، مدیریت محلی و همراهی خانوادههای معظم شهدا میتواند گامی مؤثر در پاسداشت میراث معنوی دفاع مقدس و انتقال ارزشهای آن به نسلهای آینده باشد.
خسروی خاطرنشان کرد: در پایان این نشست، بر تداوم هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، جلب مشارکتهای مردمی و تسریع در روند برنامهریزی و اجرای یادمان شهدای جنگ تحمیلی روستای امرآباد تأکید شد تا این مکان به عنوان نمادی ماندگار از رشادت و فداکاری فرزندان این دیار به بهرهبرداری برسد.
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