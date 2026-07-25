ساجده محبیان، سرپرست پایگاه ملی بازار سنتی اراک در یادداشتی نوشت: بازار تاریخی اراک، در میان نمونه‌های بازارهای سنتی ایران، واجد جایگاهی متمایز است. این مجموعه برخلاف بسیاری از بازارهای ارگانیک که به‌واسطه تحولات تدریجی و انباشت زمانی شکل گرفته‌اند، محصول یک نظام پیش‌بینی‌شده و هندسه شطرنجی دقیق است. در واقع، بازار اراک را می‌توان تبلور یک «پروژه طراحی‌شده» در بافت قاجاری دانست که در آن، تقارن و انتظام فضایی، هسته مرکزی شکل‌گیری کل ساختار را تشکیل داده‌اند.

از منظر ریخت‌شناسی (Morphology)، بازار اراک یک سیستم یکپارچه است که در آن، هرگونه تغییر در اجزا، بلافاصله بر کلیت شبکه اثر می‌گذارد. پرسش بنیادین در مطالعات حفاظت این اثر، تضاد دیالکتیکی میان «ساختار صلب تاریخی» و «سیالیت کارکردهای معاصر» است. شواهد میدانی نشان می‌دهد که نظم شطرنجی این مجموعه، در مواجهه با فشارهای اقتصادی و دگرگونی الگوهای رفتاری، دچار تنش‌های ساختاری شده است. پدیده‌هایی نظیر اشغال گره‌های اصلی حرکتی توسط خرده‌فروشی غیررسمی، پیش‌روی ویترین‌ها و نفوذ جریان مکانیکی (موتورسیکلت)، صرفاً نشانه‌های ظاهری هستند؛ در لایه عمیق‌تر، این امر حکایت از عدم انطباق کارکردهای مدرن با ظرفیت‌های هندسی اثر دارد.

در تحلیل تخصصی این فضا، «چهارسوق» نه صرفاً یک نقطه در نقشه، که «مفصل ارتباطی» این شبکه است. از منظر نظریه‌های جریان‌شناسی شهری، انسداد این گره به معنای کاهش خوانایی کل سیستم و اختلال در پویایی حرکتی مجموعه است. از سوی دیگر، سراهای تاریخی (مانند سرای کاشانی و نوذری) را می‌توان به عنوان «قطب‌های اقتصادی» بازخوانی کرد؛ فضاهایی که با تکیه بر حیاط‌های مرکزی و ظرفیت‌های کالبدی، ظرفیت جذب کارکردهای تخصصی و بازگرداندن تعادل به راسته‌های پرتردد را دارا هستند.

مطالعات تطبیقی بر روی این اثر نشان می‌دهد که حفاظت پایدار، فراتر از مداخله در کالبد بنا، نیازمند درک دقیق «اکوسیستم اقتصادی-اجتماعی» بازار است. مداخلات صرفاً کالبدی بدون در نظر گرفتن منطق درونی اصناف و ذینفعان، اغلب با مقاومت‌های رفتاری مواجه می‌شود. در واقع، بازار اراک یک «میراث زنده» است که حیاتش در گرو توازن میان «انضباط تاریخی» و «پویایی معاصر» است.

آنچه در پژوهش‌های مربوط به احیای این اثر اهمیت بنیادین دارد، گذار از نگاه تقلیل‌گرایانه به یک رویکرد «سیستمیک» است. حفاظت از چنین اثری، مدیریت ایستا نیست؛ بلکه مدیریت «تغییرات کنترل‌شده» است. برای تداوم حیات بازار اراک، شناخت دقیق روابط میان هندسه شطرنجی و الگوهای فعالیت کسبه، پیش‌شرط هرگونه تصمیم‌گیری است. این مجموعه در نقطه تلاقی یک «تاریخ طراحی‌ شده» و یک «واقعیت سیال اقتصادی» قرار گرفته است و هرگونه نگاه پژوهشی به آن، باید این توازن ظریف را به عنوان کانون تحلیل خود قرار دهد.

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