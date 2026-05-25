به گزارش خبرنگار میراث آریا، انور سینگله دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بخش قابل توجهی از معیشت مردم روستای درک DARAK در شهرستان زرآباد بر پایه فعالیت‌های دریامحور، صید و صیادی و بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی منطقه شکل گرفته و این موضوع سبب شده اقتصاد محلی در این روستا بر پایه مشارکت جامعه بومی و ظرفیت‌های پایدار استوار باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرآباد افزود: روستای دَرَک DARAK به دلیل برخورداری از جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی، تلاقی دریا، کویر و نخلستان و همچنین سبک زندگی اصیل مردم منطقه، یکی از روستاهای شاخص جنوب‌شرق کشور در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود و تقویت مشاغل سنتی از جمله صید و صیادی می‌تواند زمینه ماندگاری جمعیت بومی و توسعه متوازن روستا را فراهم کند.

او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین معیارهای مورد توجه در فرآیند ثبت جهانی روستاها، توجه به پایداری اقتصادی، حفظ هویت بومی و استمرار سبک زندگی سنتی است و درک DARAK با تکیه بر ظرفیت‌های بومی خود، از جمله اقتصاد مبتنی بر صید و صیادی، قابلیت مطرح‌شدن در سطح ملی و بین‌المللی را دارد.

به گفته سینگله، ثبت جهانی روستای درک DARAK علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی منطقه، می‌تواند زمینه رونق گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد جامعه محلی را فراهم کرده و این روستا را به الگویی موفق در توسعه گردشگری پایدار تبدیل کند.

