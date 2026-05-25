به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۴ خرداد ماه اظهار کرد: همزمان با آخرین روز هفته میراثفرهنگی، آیین کلنگزنی نخستین اقامتگاه بومگردی روستای عورکی از توابع بخش پیرسهراب شهرستان چابهار با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد، بخشدار، اعضای شورای اسلامی و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی منطقه برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار افزود: این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد و گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری روستایی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی منطقه به شمار میرود.
او با اشاره به اهمیت ایجاد اقامتگاههای بومگردی اظهار کرد: بومگردیها نقش مهمی در حفظ و معرفی میراثفرهنگی، آداب و رسوم، صنایعدستی و سبک زندگی بومی دارند و میتوانند زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار برای جوامع محلی را فراهم کنند.
امیری افزود: چابهار با ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و فرهنگی، نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری متناسب با هویت بومی منطقه است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد نیز با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری گفت: توسعه بومگردیها علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش مشارکت مردم در فرآیند توسعه خواهد شد.
عمر بلوچ بیان کرد: حفظ اصالت فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، یکی از مهمترین رویکردها در توسعه گردشگری منطقه آزاد چابهار است.
بخشدار پیرسهراب نیز در این مراسم با قدردانی از ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به مناطق روستایی اظهار کرد: اجرای چنین پروژههایی میتواند نقش مؤثری در معرفی توانمندیهای روستاها، ایجاد اشتغال برای جوانان و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند و توسعه بومگردیها زمینهساز رونق گردشگری، افزایش درآمد خانوارهای محلی و پویایی اقتصادی منطقه خواهد بود.
شایان ذکر است اجرای این پروژه، آغازگر فصل تازهای در توسعه گردشگری روستایی بخش پیرسهراب محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی جنوب سیستان و بلوچستان ایفا کند.
