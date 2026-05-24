به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز یک شنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی تجارب گذشته و چشم انداز آینده معماری بومی که به میزبانی موزه منطقهای جنوبشرق در زاهدان برگزار شد، بیان کرد: این رویداد تخصصی با حضور محمدعلی سرگزی، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و با هدف واکاوی ظرفیتهای معماری بومی استان و تدوین راهکارهایی برای بهرهگیری از تجارب گذشتگان در پروژههای نوین برگزار شد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و بدنه اجرایی میراثفرهنگی افزود: معماری هر سرزمین شناسنامه هویت تاریخی آن است؛ از همین رو، بررسی علمی و تخصصیِ تکنیکها و اصول معماری سیستان و بلوچستان میتواند نقش مؤثری در صیانت از آثار تاریخی و همچنین ارتقای کیفیت طراحیهای مدرن با رعایت الگوهای بومی داشته باشد.
او تصریح کرد: در این نشست، محورهای مختلفی پیرامون چالشهای حفظ بناهای تاریخی، اولویت بندی برنامه های مرمتی بناهای تاریخی با مشارکت دانشجویان در تهیه شرح خدمات و آسیب شناسی با هدف آشنایی با اصول و قوانین مرمت بناها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتایج آن میتواند نقشه راه مناسبی برای اقدامات حفاظتی و عمرانی ادارهکل در آینده باشد.
سعادتیان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشستهایی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی، فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش و تجربه به کارشناسان و دانشجویان حوزه میراثفرهنگی است و این ادارهکل همواره از هرگونه همکاری پژوهشی که به اعتلای دانش حفاظت و مدیریت میراث ملموس استان کمک کند، استقبال میکند.
