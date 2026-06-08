زنان و دختران دَرَک؛ پیشگامان پایداری اقتصادی در روستا

میراث‌آریا_ در سال‌های اخیر، همزمان با رشد گردشگری و افزایش حضور مسافران در روستای دَرَک در جنوب سیستان وبلوچستان، زنان این روستا نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی جامعه محلی ایفا کرده‌اند؛ نقشی که نه‌تنها به افزایش درآمد خانوارها کمک کرده، بلکه در معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه نیز تأثیرگذار بوده است.

بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها در حوزه تولید و عرضه صنایع‌دستی بومی انجام می‌شود. بانوان روستای دَرَک با بهره‌گیری از هنرهای سنتی منطقه، محصولات متنوعی را تولید و در اختیار گردشگران قرار می‌دهند؛ آثاری که علاوه بر ارزش اقتصادی، روایتگر هویت فرهنگی و سبک زندگی مردم سواحل مَکران (Makran Coast) هستند.

در کنار صنایع‌دستی، زنان روستا با استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی منطقه نیز توانسته‌اند محصولات ارزش افزوده‌دار (Value-Added Products) تولید کنند. تهیه ترشی انبه (Mango Pickle)، فرآورده‌های خرما، شیره خرما (Date Syrup)، محصولات سنتی و سایر تولیدات خانگی از جمله فعالیت‌هایی است که علاوه بر ایجاد اشتغال، به معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری روستا کمک کرده است.

دَرَک و مناطق پیرامونی آن به واسطه برخورداری از باغات میوه‌های گرمسیری (Tropical Fruits) از جمله انبه، موز، گواوا، چیکو و پاپایا، یکی از قطب‌های کشاورزی جنوب شرق کشور به شمار می‌روند و زنان روستا با فرآوری این محصولات، حلقه مهمی از زنجیره اقتصاد محلی را شکل داده‌اند.

فعالیت بانوان دَرَک تنها به تولید محدود نمی‌شود؛ بسیاری از آنان در معرفی محصولات محلی به گردشگران، بازاریابی، فروش و ارائه روایت‌هایی از فرهنگ و شیوه زندگی مردم منطقه نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. به همین دلیل، گردشگران در هنگام خرید این محصولات، علاوه بر تهیه یک سوغات محلی، با بخشی از فرهنگ و هویت این روستای ساحلی نیز آشنا می‌شوند.

کارشناسان حوزه توسعه روستایی معتقدند مشارکت فعال زنان در اقتصاد محلی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار (Sustainable Development) و تاب‌آوری جوامع روستایی است. تجربه دَرَک نیز نشان می‌دهد که توانمندسازی زنان و حضور آنان در عرصه‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رفاه خانوارها، حفظ فرهنگ بومی و تقویت جایگاه روستا به عنوان یک مقصد گردشگری موفق باشد.

روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان به دلیل پدیده کم‌نظیر تلاقی کویر و دریا شهرت جهانی یافته و در این میان، زنان روستا با تلاش، خلاقیت و کارآفرینی خود، به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی دَرَک تبدیل شده‌اند؛ سرمایه‌ای که نقشی تعیین‌کننده در پایداری اقتصادی، حفظ فرهنگ بومی و آینده روشن این مقصد گردشگری ایفا می‌کند.

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