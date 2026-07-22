به گزارش خبرنگار میراثآریا، بازدید میدانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی چالشهای حوزه صنایعدستی و شناسایی راهکارهای تقویت جایگاه هنرمندان این عرصه، صورت گرفت.
علی اشرفیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس در حاشیه این بازدید، صنایعدستی را بازوی توانمند اقتصاد محلی دانست و بر لزوم تسهیل در فرآیند تولید و بازاررسانی محصولات تأکید کرد.
او اظهار کرد: حمایت از هنرمندان بومی، تنها حمایت از یک هنر-صنعت نیست، بلکه تلاشی برای تثبیت اشتغال پایدار و حفظ هویت فرهنگی منطقه است
سیداحمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، با اشاره به توانمندیهای منحصربهفرد صنعتگران طبس گفت: تلاش ادارهکل بر این است که با رفع موانع پیشروی فعالان این حوزه، زمینه را برای ارتقای کیفی تولیدات و گسترش حضور این محصولات در بازارهای مختلف فراهم کند.
او افزود: با توجه به جایگاه ویژه طبس در شبکه گردشگری ملی و بینالمللی، تقویت صنایعدستی در این شهرستان میتواند به عنوان مکملی قدرتمند در کنار صنعت گردشگری عمل کرده و با جذب گردشگران و عرضه مستقیم محصولات، ارزشافزوده قابلتوجهی برای هنرمندان و صنعتگران بومی به همراه داشته باشد.
در این دیدار، هنرمندان و صنعتگران حاضر، مسائل و دغدغههای خود را در خصوص تأمین مواد اولیه، بازاریابی و زیرساختهای کارگاهی مطرح کردند و مقرر شد با پیگیری اداره میراثفرهنگی شهرستان، راهکارهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد.
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