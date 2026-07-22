به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای توسعه توسعه فضاهای اداری با پیگیری‌های صورت گرفته، فاز سوم این مرکز با زیربنای ۴۰۰ متر مربع و با اعتباری مبلغ ۲ میلیارد تومان از محل منابع ملی آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، در خصوص جزئیات این مرحله از پروژه گفت: عملیات اجرایی شامل بام‌سازی، ایزولاسیون و نصب درب و پنجره‌ها است.

او با بیان اینکه پروژه مذکور تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: برای تکمیل نهایی، تجهیز و بهره‌برداری کامل، نیازمند تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر هستیم که تحقق این امر نیازمند حمایت مستمر مسئولان استانی و کشوری است.

شبنم‌زاده در پایان با قدردانی از پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، فرماندار فردوس و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که نقش بسزایی در جذب و تخصیص اعتبارات ملی برای این پروژه داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها، شاهد بهره‌برداری از این مرکز در آینده نزدیک باشیم.

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