به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست هم‌اندیشی ادارات میراث‌فرهنگی و زندان شهرستان قاینات که با حضور رؤسای دو اداره روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، بر ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی و حمایتی زندانیان و همچنین اجرای برنامه‌های هدفمند برای بهبود مهارت‌های فردی و اجرای رویدادهای فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.

حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات، در این نشست ضمن تأکید بر لزوم تدوین چارچوب‌های منظم و راهبردی برای همکاری‌ها، اظهار کرد: تلاش ما این است که با پرهیز از رویکردهای مقطعی، برنامه‌هایی تدوین شود که زمینه‌ساز تغییر بنیادین و رشد مهارت‌ها در جامعه هدف باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات افزود: با برنامه‌ریزی مرحله‌ای و هماهنگی هدفمند، همکاری‌های دوجانبه می‌تواند به نتایج پایدار، ملموس و قابل‌اندازه‌گیری منتهی شود؛ چرا که معتقدیم هر گام موثر برای بهبود شرایط زندانیان و خانواده‌های آنان، به ارتقای ثبات و رضایت اجتماعی منجر خواهد شد.

در ادامه این جلسه، جمالی، رئیس اداره زندان قاینات نیز ضمن استقبال از تعاملات مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و تأمین فضایی مناسب برای عرضه و فروش محصولات و مصنوعات هنری تولیدشده توسط زندانیان را از اولویت‌های اصلی این همکاری برشمرد.

در پایان این نشست، بر اهمیت نظارت مستمر و ارزیابی نتایج طرح‌های مشترک برای تضمین کیفیت فعالیت‌ها و اثربخشی برنامه‌های آموزشی و فرهنگی تأکید شد.

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