۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲

تسهیل صدور مجوزها، پشتوانه‌ای برای رونق صنایع‌دستی خراسان جنوبی

تسهیل صدور مجوزها، پشتوانه‌ای برای رونق صنایع‌دستی خراسان جنوبی

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای فعالیت، یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی برای توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد هنر در استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی با اشاره به نقش مجوزهای فعالیت در ایجاد امنیت شغلی هنرمندان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دریافت پروانه تولید و کارت شناسایی، زمینه بهره‌مندی صنعتگران از حمایت‌های قانونی، حضور در نمایشگاه‌ها، توسعه بازار فروش و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی را فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵، با هدف ساماندهی فعالان این حوزه و تسهیل روند فعالیت حرفه‌ای آنان، ۱۶۹ مجوز در بخش صنایع‌دستی استان صادر یا تمدید شده است که از این تعداد، ۱۵۷ فقره پروانه تولید انفرادی و ۱۲ فقره کارت شناسایی برای هنرمندان صنایع‌دستی بوده است.

او با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال و توسعه اقتصادی استان است، تصریح کرد: تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع صدور مجوز، انگیزه هنرمندان برای فعالیت، تولید و حضور در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

فولادی خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه بازار، ارتقای کیفیت تولیدات و تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به خدمات و مجوزهای مورد نیاز، از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت صنایع‌دستی خراسان جنوبی در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و حفظ رشته‌های بومی و اصیل استان است

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کد خبر 1405043102313
سمیه محمدی
دبیر محمد آوخ

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