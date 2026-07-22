به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی با اشاره به نقش مجوزهای فعالیت در ایجاد امنیت شغلی هنرمندان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دریافت پروانه تولید و کارت شناسایی، زمینه بهره‌مندی صنعتگران از حمایت‌های قانونی، حضور در نمایشگاه‌ها، توسعه بازار فروش و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی را فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵، با هدف ساماندهی فعالان این حوزه و تسهیل روند فعالیت حرفه‌ای آنان، ۱۶۹ مجوز در بخش صنایع‌دستی استان صادر یا تمدید شده است که از این تعداد، ۱۵۷ فقره پروانه تولید انفرادی و ۱۲ فقره کارت شناسایی برای هنرمندان صنایع‌دستی بوده است.

او با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال و توسعه اقتصادی استان است، تصریح کرد: تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع صدور مجوز، انگیزه هنرمندان برای فعالیت، تولید و حضور در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

فولادی خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه بازار، ارتقای کیفیت تولیدات و تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به خدمات و مجوزهای مورد نیاز، از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت صنایع‌دستی خراسان جنوبی در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و حفظ رشته‌های بومی و اصیل استان است

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