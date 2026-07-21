به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های گردشگری شهرستان بشرویه اظهار کرد: مجتمع گردشگری نوری که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کیلومتر ۲ محور بشرویه به طبس در حال احداث است، یکی از پروژه‌های شاخص و بزرگ گردشگری شهرستان بشرویه محسوب می‌شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در خصوص جزئیات این طرح افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع تعریف شده و عملیات اجرایی آن پس از اخذ مجوزهای قانونی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.

او با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی برای این پروژه سرمایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: خوشبختانه این مجتمع هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد رسیده و در راستای حمایت از سرمایه‌گذار و رفع موانع موجود، مبلغ ۹ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین شبکه برق‌رسانی آن تخصیص یافته است.

سلیمانی رباطی به رویکرد حمایتی دولت از صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به حوزه گردشگری بشرویه صورت گرفته است. بر همین اساس، علاوه بر تأمین زیرساخت‌های لازم، در آینده‌ای نزدیک و به‌منظور تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، تسهیلات تبصره‌ای نیز به سرمایه‌گذار اعطا خواهد شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های گردشگری، به‌ویژه پروژه‌هایی که توسط بخش خصوصی اجرا می‌شوند، اولویت اصلی ما برای توسعه زیرساخت‌های رفاهی و تقویت صنعت گردشگری شهرستان است.

انتهای پیام/