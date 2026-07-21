آغاز عملیات مرمت و بهسازی آسبادهای طبس مسینا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدعلی بزرگمهر روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تاریخی و جایگاه آسبادها در میراثفرهنگی کشور اظهار کرد: شهر طبس مسینا در شهرستان درمیان، به دلیل دارا بودن بیشترین تعداد آسباد در میان تمام نقاط جغرافیایی ایران، یکی از کانونهای اصلی تمرکز ما برای حفاظت و احیا است.
مدیر پایگاه ملی آسبادهای استان خراسان جنوبی با تأکید بر ظرفیتهای جهانی این مجموعه افزود: با توجه به غنای تاریخی و تراکم بالای آسبادها در این منطقه، شهر طبس مسینا یکی از گزینههای اصلی پیشنهادی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در پرونده زنجیرهای آسبادهای کشور محسوب میشود.
او در خصوص جزئیات این پروژه تصریح کرد: در فاز جدید عملیات اجرایی، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به مرمت و بهسازی این بناهای ارزشمند اختصاص یافته است که فعالیتهای عملیاتی آن بهزودی آغاز خواهد شد.
بزرگمهر خاطرنشان کرد: این شهر در مجموع دارای پنج مجموعه آسباد شامل آسبادهای خیرآباد (۱ تا ۳)، آسبادهای محله جانمحمد و همچنین آسبادهای شورکاب است.
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