به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: خراسان جنوبی، سرزمین ناشناختهها و روستاهای شگفتانگیز، پتانسیلهای بیشماری در حوزههای مختلف از جمله اکوتوریسم، ژئوتوریسم، گردشگری نجومی، سلامت و فرهنگی دارد. با توجه به موفقیت روستای اصفهک به عنوان دومین روستای جهانی ایران در سال ۲۰۲۴، ما بر آنیم تا کل استان را به عنوان پایلوت گردشگری روستایی در سطح کشور معرفی کنیم.
نقشه راه ۲۷ روستا؛ از برنامهریزی تا اجرا
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به اولویتبندی ارتقای زیرساختها در سطح استان، افزود: ارتقای خدمات روستایی در یک برنامه بلندمدت و استراتژیک برای ۲۷ روستای برتر استان تدوین شده است. ما با همکاری تمام دستگاههای متولی و همپیمانی با مردم، در حال تبدیل این برنامهها به واقعیتهای ملموس هستیم.
چنشت؛ از صدور مجوزهای نوین تا بهرهبرداری عملیاتی
او با تمرکز بر وضعیت روستای چنشت، گفت: چنشت که به دلیل تنوع بصری و طبیعی، لقب سرزمین رنگها را یدک میکشد، در مسیر جدی جهانی شدن قرار دارد. خوشبختانه شاهد استقبال بینظیر سرمایهگذاران محلی هستیم. پس از صدور اولین مجوز اقامتگاه بومگردی در سال گذشته، اکنون دومین مجوز نیز صادر شده و عملیات اجرایی آن در جریان است. همچنین فرآیند صدور مجوز دو خانه مسافر نیز در دست اقدام است و انتظار داریم تا پایان شهریور ماه، اولین اقامتگاه بومگردی روستا رسماً به بهرهبرداری برسد.
عرب با اشاره به بازدیدهای میدانی و بررسی ظرفیتهای موجود، افزود: بررسیهای کارشناسی ما نشاندهنده وجود ۱۳ واحد با ظرفیت بسیار بالا برای فعالیتهای گردشگری و صنایع دستی است. ما با تسهیل روند صدور مجوزها، حمایت از پرداخت تسهیلات و راهنماییهای تخصصی، در حال تکمیل زنجیره پذیرایی در چنشت هستیم. هدف ما این است که با تکمیل این زیرساختها، چنشت گامی بلند در مسیر کسب نشان جهانی از سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) بردارد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: معیارهای سازمان جهانی گردشگری، از جمله پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی، دقیقاً همان مسیرهایی است که ما برای چنشت و سایر روستاهای هدف در نظر گرفتهایم؛ مسیری که در آن گردشگری نه تنها یک صنعت، بلکه محرک اصلی توسعه روستایی و ارتقای رفاه ساکنان منطقه خواهد بود.
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