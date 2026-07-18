به گزارش خبرنگار میراث‌آربا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ به مناسبت دهمین سالروز ثبت قنات قصبه به عنوان نخستین اثر ثبتی استان خراسان رضوی در فهرست آثار جهانی یونسکو اظهار کرد: با وجود این تهدیدات با اجرای اقدامات عمرانی و مطالعاتی متعدد از یک سو صیانت از این اثر جهانی تضمین شد و از سوی دیگر، زیرساخت‌های پذیرش برای ارائه خدماتی شایسته به بازدیدکنندگان ارتقا یافت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال طی سال‌جاری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری قنات جهاتی قصبه گناباد خبر داد و افزود: ۴۰ میلیارد ریال هم سال گذشته بدین منظور تخصیص یافته بود.

او گفت: قنات جهاتی قصبه، نه تنها به عنوان یک اثر مهندسی، بلکه نمادی از نبوغ ایرانی در صیانت از منابع آب و تاب‌آوری در برابر چالش‌های اقلیمی است.

محمودی افزود: طی ۱۰ سال گذشته مدیریت پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد با رویکردی جامع تلاش کرد تا میان حفاظت حداکثری از اثر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری توازنی عملیاتی برقرار سازد.

او ادامه داد: با نگاهی به آینده و بر اساس استانداردهای نوین مدیریت میراث‌فرهنگی، درصددیم تا با گذار به سمت مدل‌های بهره‌برداری تخصصی و جذب سرمایه‌گذاران متعهد، کیفیت خدمات گردشگری قنات جهانی قصبه را به سطح استانداردهای جهانی برسانیم تا این میراث ارزشمند، هم در قامت یک اثر حفاظتی و هم به عنوان یک قطب اقتصادی و گردشگری، در سطح بین‌المللی بدرخشد.

‌قنات قصبه گناباد تیرماه سال ۱۳۹۵ به عنوان نخستین اثر استان خراسان رضوی در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شد.

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