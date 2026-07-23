بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرزانه صادق روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در بازدید از قطعه ۱۵ کیلومتری محور دالکی–کنارتخته در شهرستان دشتستان استان بوشهر با اشاره به اهمیت تکمیل این پروژه اظهار کرد: این محور سالها یکی از مسیرهای پرپیچوخم و حادثهخیز میان استانهای بوشهر و فارس بوده و جان بسیاری از هموطنان در این مسیر از دست رفته است که در زمان کنونی مسیر جدید با پیشرفت ۸۰ درصدی بعنوان یکی از طرحهای مهم در کریدور شمال به جنوب کشور محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرح، طول این مسیر کاهش ۱۱ کیلومتری را بدنبال خواهد داشت که این امر موجب افزایش قابل توجه ایمنی عبور و مرور میشود.
صادق ضمن قدردانی از تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح افزود: برغم شرایط جنگی، محدودیت منابع مالی و حملات دشمن به استان بوشهر، اجرای این طرح در هیچ مقطعی متوقف نشده و روند عملیات اجرایی با همت پیمانکاران، حمایت استانداری و پیگیری شرکت ساخت و وزارت راه و شهرسازی ادامه یافته است.
وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت تکمیل این محور راهبردی یادآورشد:بر اساس اهداف برنامهریزی شده، تلاشها برای اتمام این طرح تا پایان سال جاری با هدف بهرهبرداری مردم استانهای بوشهر و فارس و سایر نقاط کشور از این کریدور و بهره مندی مزایای آن در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و بهبود دسترسی انجام میشود.
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