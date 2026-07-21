به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ از برگزاری نشست بررسی پروژه‌های گردشگری ساحلی و دریایی استان با حضور سرمایه‌گذاران و نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی خبر داد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر اظهار کرد: این نشست با حضور سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری ساحلی و دریایی و نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه از جمله اداره‌کل بنادر و دریانوردی، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در محل معاونت گردشگری استان برگزار شد و طرح‌های ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذاران مورد بررسی کارشناسی و ارزیابی اولیه قرار گرفت.

او افزود: این جلسات در قالب کارگروه فرعی ذیل کارگروه اصلی گردشگری ساحلی و دریایی استان و در راستای اجرای بند (ج) ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار می‌شود و هدف آن، بررسی دقیق طرح‌ها، رفع ابهامات و آماده‌سازی پرونده‌ها برای طرح در کارگروه اصلی به ریاست استاندار است.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تصریح کرد: انجام بررسی‌های کارشناسی در این مرحله، ضمن تسهیل روند صدور مجوزها، موجب می‌شود طرح‌ها با انسجام بیشتر، قابلیت دفاع بالاتر و آمادگی کامل در کارگروه اصلی مطرح شوند و فرآیند تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه‌های گردشگری ساحلی و دریایی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

جمالی تأکید کرد: توسعه گردشگری ساحلی و دریایی از اولویت‌های مهم استان بوشهر است و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری هرچه بهتر از ظرفیت‌های ارزشمند سواحل استان خواهد بود.

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