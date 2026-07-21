بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ گفت: در راستای راهاندازی و تجهیز موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم که با حمایت و حسننظر مجموعه شهرداری جم و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر در حال اجرا است، تاکنون شماری از آثار ارزشمند تاریخی با مشارکت و همراهی مردم فرهنگدوست این شهرستان به این موزه اهدا شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: در همین راستا، چندین قطعه سنگقبر با قدمت سدههای نخستین اسلامی که سالها توسط جناب آقای همت ستوده با دلسوزی حفاظت و نگهداری میشد، به موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم اهدا شد. همچنین قطعاتی از یک آتشدان سنگی متعلق به آتشکدهای از دوره تاریخی ساسانی که پیشتر توسط مرحوم حاج احمد رفیعی حفاظت و نگهداری میشد، به مجموعه این موزه افزوده شد.
او ادامه داد: این آثار ارزشمند، گواهی بر پیشینه کهن، هویت تاریخی و غنای فرهنگی شهرستان جم بوده و نقش مهمی در معرفی تاریخ این منطقه به پژوهشگران، گردشگران و نسلهای آینده ایفا خواهد کرد.
ابراهیمی تاکید کرد: راهاندازی موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم با هدف صیانت از میراث فرهنگی، معرفی ظرفیتهای تاریخی منطقه و ایجاد بستری مناسب برای نگهداری و نمایش آثار ارزشمند تاریخی در حال انجام است و مشارکت شهروندان در این مسیر، نقش تعیینکنندهای در غنای محتوایی این مجموعه خواهد داشت.
او در پایان یادآور شد: از تمامی علاقهمندان، پژوهشگران و شهروندانی که اشیای تاریخی و فرهنگی ارزشمند در اختیار دارند دعوت میشود در صورت تمایل، نسبت به اهدای آثار یا سپردن آنها به صورت امانی برای جانمایی و نمایش در موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم اقدام کنند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۱۷۹۰۵۹۰۰۸ تماس حاصل کنند.
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