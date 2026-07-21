نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر ضمن تسلیت درگذشت احسان یغمایی، این چهره ماندگار عرصه باستان‌شناسی به خانواده او و جامعه باستان‌شناسی کشور، گفت: با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد گرانقدر و پژوهشگر برجسته باستان‌شناسی، زنده‌یاد احسان یغمایی، موجب اندوه فراوان جامعه علمی، فرهنگی و میراث‌فرهنگی کشور شد.

او افزود: بی‌تردید نام این استاد فرهیخته با تاریخ باستان‌شناسی استان بوشهر و به‌ویژه شهرستان دشتستان پیوندی ماندگار دارد. مطالعات و کاوش‌های ارزشمند او در سال ۱۳۵۶ در کاخ سنگ‌سیاه روستای جتوط و پس از آن در همان سال در کاخ بردک‌سیاه روستای درودگاه از توابع بخش سعدآباد، از مهم‌ترین پژوهش‌های باستان‌شناسی جنوب کشور به شمار می‌رود که نتایج آن، حضوری مؤثر و مستند از هخامنشیان در پس‌کرانه خلیج فارس را به اثبات رساند و افق‌های تازه‌ای را در شناخت تاریخ این سرزمین گشود.

ابراهیمی تصریح کرد: یغمایی در دهه هشتاد نیز با انجام بررسی‌ها و گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی در منطقه دهقائد و اجرای فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی کاخ بردک‌سیاه، نقش ارزنده‌ای در تکمیل شناخت علمی این محوطه‌های تاریخی ایفا کرد. همچنین آثار مکتوب و کتاب‌های ارزشمند بر جای مانده از او، سرمایه‌ای ماندگار برای پژوهشگران و دوستداران تاریخ و باستان‌شناسی ایران است.

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