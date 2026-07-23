افزایش شرجی در بوشهر از فردا/ رطوبت مناطق ساحلی از 80 درصد گذشت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ با تشریح آخرین وضعیت جوی و دریایی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا فردا جمعه، وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی بر استان بوشهر حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تغییر جهت جریان‌های جوی افزود: با جنوبی‌شدن جهت وزش باد از فردا جمعه تا یکشنبه هفته آینده، افزایش رطوبت و شرجی هوا در سطح استان بوشهر مورد انتظار است.

او ادامه داد: دمای هوا نیز در این مدت در مقادیر بالایی باقی می‌ماند و افزایش رطوبت می‌تواند موجب تشدید احساس گرما در مناطق مختلف، به‌ویژه نواحی ساحلی استان شود.

دمای بوشهر بین 38 تا 47 درجه ثبت شد

مساعدی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، دمای هوا در نقاط مختلف استان بوشهر بین 38 تا 47 درجه ثبت شده است.

او اضافه کرد: میزان رطوبت و شرجی هوا در برخی مناطق ساحلی استان نیز از 80 درصد فراتر رفته است و با جنوبی‌شدن وزش باد، انتظار می‌رود رطوبت هوا در روزهای آینده افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر درباره پیش‌بینی وضعیت جوی طی 24 ساعت آینده گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با غبار محلی و در برخی ساعات با وزش باد خواهد بود.

ارتفاع موج خلیج فارس به 120 سانتیمتر می‌رسد

مساعدی جهت وزش باد در استان بوشهر را متغیر اعلام کرد و افزود: سرعت وزش باد بین 8 تا 30 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود که گاهی به 38 کیلومتر در ساعت افزایش می‌یابد.

او ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر را بین 30 تا 90 سانتیمتر اعلام کرد و گفت: ارتفاع موج در برخی ساعات به 120 سانتیمتر خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر درباره زمان جزر و مد در بندر بوشهر خاطرنشان کرد: فردا زمان مد نخست دریا ساعت 03:50، جزر نخست ساعت 12:30، مد دوم ساعت 16:50 و جزر دوم ساعت 19:20 خواهد بود.

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