بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اصغر کشوریان امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر، اظهار کرد: در این سفر از بخشهای آسیبدیده فرودگاه بوشهر از جمله سالن مسافری و سایت رادار بازدید شد و وزیر راه دستور داد این زیرساختها در کوتاهترین زمان ممکن و با کیفیتی بهتر از گذشته بازسازی شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: مراحل طراحی و اقدامات اولیه بازسازی انجام شده و پس از طی فرآیندهای اداری، عملیات اجرایی بازسازی سالن مسافری توسط شرکت فرودگاهها آغاز خواهد شد تا فرودگاهی در شأن مردم استان بوشهر به بهرهبرداری برسد.
او به پروژه راهآهن بوشهر اشاره کرد و گفت: قرارداد اجرای مسیر ریلی استان منعقد شده، اما مهمترین چالش، تأمین منابع مالی است. در همین راستا تلاشهایی برای استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی و صنایع پتروشیمی استان در حال انجام است، هرچند تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
کشوریان تأکید کرد: پروژههای ریلی استان در جریان جنگ اخیر هیچگونه خسارتی ندیدند و روند پیگیری برای تأمین اعتبار و اجرای آنها ادامه دارد.
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