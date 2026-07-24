دمای استان بوشهر به ۴۷ درجه رسید/ افزایش رطوبت و شرجی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پیام مساعدی امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی اظهار کرد: تا روز یکشنبه هفته آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی بر استان بوشهر، خلیج فارس و سواحل استان حاکم است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز دوشنبه پیشرو با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی خلیج فارس، سواحل و فراساحل استان به تناوب و در برخی ساعات مواج خواهد بود.
او با بیان اینکه تا روز یکشنبه به سبب جنوبی بودن جهت وزش باد، افزایش رطوبت و شرجی هوا در سطح استان مورد انتظار است، خاطرنشان کرد: در این مدت دمای هوا نیز در نقاط مختلف استان در مقادیر بالایی باقی میماند.
مساعدی در تشریح وضعیت جوی و دریایی ۲۴ ساعت آینده استان بوشهر تصریح کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش شرجی و رطوبت و فردا صبح در برخی مناطق همراه با مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
او جهت وزش باد را متغیر و غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت اعلام کرد و گفت: ارتفاع موج در خلیج فارس و سواحل استان بوشهر نیز بین ۳۰ تا ۹۰ و در برخی ساعات تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وضعیت مد و جزر در بندر بوشهر بیان کرد: فردا زمان مد دریا در بندر بوشهر ساعت ۴:۴۶ و جزر ساعت ۱۳:۳۶ خواهد بود.
مساعدی همچنین از ثبت دمای بالا و رطوبت قابل توجه در شبانهروز گذشته خبر داد و گفت: در این مدت دمای هوا در نقاط مختلف استان بین ۳۹ تا ۴۷ درجه سانتیگراد و میزان شرجی بالای ۷۶ درصد ثبت شده است.
او اضافه کرد: گرمترین شهرستانهای استان بوشهر در شبانهروز گذشته دشتی، تنگستان و دشتستان با دمای ۴۷.۳ درجه سانتیگراد بودهاند.
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