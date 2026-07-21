بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست مشترک با کوروش آهنگری فرماندار شهرستان آققلا، معاون فرماندار، حمید موحد رئیس هیئت سوارکاری شهرستان و از سرمایهگذاران بخش خصوصی، راهکارهای توسعه زیرساختها و رونق گردشگری این شهرستان را بررسی کرد.
کوروش آهنگری فرماندار شهرستان آققلا در این نشست با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری شهرستان، گفت: باید مجموعه کورس و میدان سوارکاری آققلا را به مجموعهای پویا، درآمدزا و خودکفا تبدیل کنیم تا علاوه بر توسعه ورزش سوارکاری، به رونق گردشگری شهرستان نیز کمک کند.
او افزود: لازم است بستههای جامع فرصتهای سرمایهگذاری و مناطق مستعد ایجاد زیرساختهای گردشگری در شهرستان تدوین و به سرمایهگذاران ارائه شود تا زمینه جذب سرمایه و اجرای طرحهای گردشگری فراهم شود.
فرماندار آققلا همچنین با اشاره به طرح ساماندهی پل تاریخی آققلا و حریم رودخانه اظهار کرد: این طرح از مصوبات سفر رئیسجمهور و وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به شهرستان است که مطالعات آن از سوی ادارهکل میراثفرهنگی استان تهیهشده و باید هرچه سریعتر در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب برسد تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.
آهنگری گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری در این شهرستان یک ضرورت است و با توجه به کریدور منطقهای شهرستان باید متناسب با ظرفیتها و نیازهای منطقه دنبال شود.
فریدون فعالی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان نیز در این نشست، مسابقات کورس سوارکاری آققلا را یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری استان و شهرستان دانست و گفت: این رویداد میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد و لازم است بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد.
او افزود: با مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی، هیئت سوارکاری شهرستان و دستگاههای اجرایی مرتبط، باید برنامهریزی منسجمی برای برگزاری مسابقات و معرفی این رویداد در سطح ملی انجام شود و بستههای سفر متناسب با آن طراحی و اجرا شود.
فعالی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مناسب اظهار کرد: توسعه صنعت گردشگری در آققلا بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم امکانپذیر نیست و باید برای تکمیل امکانات موردنیاز، برنامهریزی و سرمایهگذاری انجام شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین تبلیغات و بازاریابی گردشگری شهرستان را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: معرفی ظرفیتهای ارزشمند آققلا در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و سوارکاری نیازمند برنامهریزی هدفمند و استفاده از شیوههای نوین تبلیغات و بازاریابی است.
در ادامه این نشست، حمید موحد رئیس هیئت سوارکاری شهرستان آققلا با اشاره به ظرفیتهای موجود این مجموعه گفت: هیئت سوارکاری شهرستان حدود ۶۱ هکتار زمین در اختیار دارد، اما تاکنون زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیت فراهم نشده است.
او با اعلام آمادگی هیئت سوارکاری برای همکاری با دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران بخش خصوصی افزود: آمادگی داریم با برنامهریزی مشترک، زمینه اجرای طرحهای توسعهای، گردشگری و فرهنگی را در این مجموعه فراهم کنیم و با ایجاد زیرساختهای مناسب، از ظرفیت کمنظیر سوارکاری آققلا در مسیر توسعه گردشگری شهرستان بهرهگیری شود.
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