صیانت از دیوار بزرگ گرگان، مسئولیتی ملی و مشترک است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عمرانی‌رکاوندی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به‌مناسبت بیست‌وهفتمین سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان گفت: بیست‌ونهم تیرماه، سالروز ثبت ملی دیوار بزرگ گرگان، فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های یکی از برجسته‌ترین آثار مهندسی و معماری نظامی ایران باستان و تأکید بر مسئولیت همگانی در حفاظت از این میراث کم‌نظیر است.

او با بیان اینکه دیوار بزرگ گرگان تنها یک سازه دفاعی نیست، افزود: این اثر، روایتگر دانش، تدبیر و توان مهندسی ایرانیان در دوره ساسانی است و مجموعه ارزشمند آن شامل دیوار، قلعه‌ها، خندق‌ها، کانال‌های آب‌رسانی و دیگر تأسیسات وابسته، گنجینه‌ای از اطلاعات تاریخی و باستان‌شناختی را در خود جای داده است که هر پژوهش تازه، ابعاد جدیدی از اهمیت آن را آشکار می‌کند.

عمرانی‌رکاوندی ادامه داد: در سال‌های اخیر، با تقویت مطالعات باستان‌شناسی و میان‌رشته‌ای، مستندسازی تخصصی، تصویربرداری هوایی، تعیین عرصه و حریم، ساماندهی محوطه‌های کاوش و پیگیری مستمر برای تکمیل پرونده ثبت جهانی، گام‌های مؤثری در مسیر حفاظت و معرفی این اثر ارزشمند برداشته شده است که زمینه را برای ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان و صیانت هرچه بهتر از آن فراهم کرده است.

معاون میراث‌فرهنگی گلستان با تأکید بر اینکه حفاظت از دیوار بزرگ گرگان نیازمند تداوم پژوهش‌های علمی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است، گفت: این اثر ارزشمند نه‌تنها میراث مردم گلستان، بلکه سرمایه‌ای ملی و بخشی از هویت تاریخی ایران است که باید با نگاهی علمی و مسئولانه به نسل‌های آینده منتقل شود.

او در پایان از تلاش پژوهشگران، باستان‌شناسان، کارشناسان، دوستداران میراث‌فرهنگی و همه افرادی که در مسیر حفاظت و ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد با تداوم همدلی و همکاری میان دستگاه‌های مسئول و متخصصان، این شاهکار مهندسی ایران در آینده‌ای نزدیک در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

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